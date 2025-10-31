Diputados federales aprobaron aumentarse el sueldo

México. Los diputados federales decidieron aumentarse el sueldo casi 10% para el año 2026 y ahora también tendrán un seguro de vida nuevo por 60 mil pesos. El aumento se aprobó dentro del Paquete Económico 2026, el mismo que incluye más impuestos y recortes al gasto social.

A dos meses de que concluya el año, la cámara de diputados en el Congreso de la Unión aprobaron aumentarse el sueldo y ganar 114 mil pesos extras, además de todos los beneficios con los que ya cuentan, como chófer, camionetas de lujo, apoyo para viajes en avión, gasolina, comidas y un aguinaldo de 45 días que supera lo que podría ganar un trabajador en 4 años.

Hay que señalar que México tiene una deuda de 17.6 billones de pesos, considerado el nivel más alto de la historia, subrayando que cada ciudadano debe más de 132 mil pesos solo por la deuda pública, incluyendo, inclusive a todos aquellos mexicanos que aún no nacen.

Cada diputado gana de forma libre 1 millón 193 mil pesos netos al año en 2025 y ahora ganará 1 millón 307 mil en 2026, teniendo un aumento de 113 mil 739 pesos por legislador, según el dictamen del Presupuesto de Egresos.