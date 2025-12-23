Presentan quemaduras dos cachorritos rescatados de incendio en la capital

Guanajuato, Gto.- La Fundación Corazón Animal de Guanajuato informó que dos de los ocho cachorritos rescatados de un incendio de pastizal registrado en la zona de los Cárcamos, presentan quemaduras. La atención veterinaria a los perritos generó un gasto de casi tres mil pesos y solicitan apoyo para solventarlo.

Los pequeños fueron valorados, aseados y desparasitados y medicaron a dos que tenían quemaduras un poco más fuertes.

Se les quitó todo el pelo quemado y las hierbas que traían. Los perritos más pequeños fueron los más afectados y se les colocará pomada para sus quemaduras.

Son 6 machos y 2 hembritas, una de ellas es la más lastimada por ser la más pequeña y la que se estima tardó en moverse por el fuego. La Fundación destaca que está un poco deprimida, pues es la que más depende de la madre.

El incendio se registró el domingo en las inmediaciones del fraccionamiento Arboledas. La unidad 04 del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB) llegó al lugar, apagó el fuego y se encontraron a los ocho cachorritos escondidos entre las hierbas, con riesgo de ser devorados por las llamas.

El control, contención y liquidación del fuego ya estaba, misión cumplida, ahora faltaba qué hacer con los animalitos, que la libraron en el incendio de 11 hectáreas de pastizal. Tenían sólo quemaduras en su pelaje. Luego se supo que los más pequeños fueron un poco más afectados.

Los cachorritos fueron entregados a la Fundación Corazón Animal de Guanajuato, quienes los alimentaron y les dieron cobijo durante la noche.

Al día siguiente salieron a buscar a la mamá, la encontraron, pero no se dejó atrapar. Este día lo volvieron a intentar, pero de nuevo no les fue posible, pues faltaron personas voluntarias para poder acorralarla y hacerla entrar a jaula o subir a vehículo.

Las rescatistas hallaron más perros sueltos, en lo que constituye una manada que, si bien no mostró agresividad, si rehúye al contacto humano. Seguirán insistiendo en capturar a la madre y mantienen la solicitud de apoyo económico para el pago de atención veterinaria y el mantenimiento de la camada.