Encuentran cuerpo cerca de la presa La Esperanza

Guanajuato, Gto.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la noche del lunes en el camino que conduce a la Santa Ana, cerca de la presa de La Esperanza.

Estaba a la orilla del camino y de acuerdo con los primeros reportes por parte de los paramédicos, habría fallecido por un infarto. Sin embargo, el peritaje iniciado por la Fiscalía General del Estado dará a conocer las causas reales del fallecimiento.

La información oficial indica que el hombre tenía 60 años de edad, aproximadamente. El lugar fue abandonado y el hallazgo fue notificado al Ministerio Público.