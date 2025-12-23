Ponen a funcionar semáforos en avenida Santa Fe y se arma gran caos

Guanajuato, Gto.- Igual que pasó en el mes de mayo en el cruce de carretera a Puentecillas con vialidad Emma Godoy, el cruce de avenida Santa Fe con camino a Cervera se convirtió en un caos vial con la puesta en operación de los semáforos instalados el mes de noviembre.

Esta mañana comenzaron a funcionar los semáforos con los que buscan regular el cruce en el que confluyen el acceso a la caseta de cobro ubicada en la zona, el acceso y salida al fraccionamiento Santa Fe y asentamientos de la zona y el camino que lleva a la comunidad de Cervera.

Antes de los semáforos, el tránsito vehicular era lento, pero fluido, limitado por los 12 topes que regulan la circulación por avenida Santa Fe. Sin embargo, con los semáforos el congestionamiento aumentó: en dirección a la caseta, la fila de autos llegó hasta el cruce con Alfredo Dugés, junto a la Universidad Santa Fe, con una longitud de más de 900 metros. Del sentido de la caseta y la vialidad que conecta a la carretera libre a Silao y el libramiento de Las Teresas, la fila se extendió por más de 600 metros e hizo más lento el acceso a la ciudad a los automotores procedentes de la autopista.

Elementos de Tránsito Municipal observan el flujo vehicular, al igual que las cámaras del C-4, en lo que se informó será para hacer ajustes y mejorar el sistema.

Los nuevos semáforos son parte de una inversión de 58 millones de pesos que ha sido cuestionada por oposición y sectores de urbanistas.

Anterior a ese proyecto, habían sido instalados semáforos en el cruce de la nueva vialidad a Villas de Irapuato con la carretera a Puentecillas, en las inmediaciones de la Secretaría de Educación de Guanajuato. El 24 de mayo pusieron a funcionar los semáforos. El resultado filas de autos que prolongan hasta la sede del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Si tradicionalmente se hacía una fila autos de unos 300 a 400 metros cuando transitan de Puentecillas a Yerbabuena, ahora son de casi dos kilómetros debido a la entrada en funcionamiento de semáforos.

La vialidad “Emma Godoy”, como se puso a la de Villas de Guanajuato-Manantial-carretera a Puentecillas, fue inaugurada hace un mes. Tiene una extensión de 1.7 kilómetros y tiene dos glorietas: una que cruza con la carretera a Paso de Perules y otra con el acceso 1 al fraccionamiento Manantial. Dispone de ciclovía que casi no es usada por ciclistas.

Se construyó supuestamente para descongestionar a la avenida Santa Fe, pero es poco usada por los residentes de Villas de Guanajuato porque constituye un recorrido mayor al tradicional, además de que si bien se circula rápido por ella, al llegar al crucero donde ahora funcionan los semáforos se les dificulta integrarse a la carretera rumbo a Yerbabuena. La usan más si van a Puentecillas.

Se esperaba que con los semáforos hubiera mayor fluidez, pero no resultó así. El semáforo en dirección Puentecillas-Yerbabuena duraba sólo 25 segundos en verde, en tanto que en rojo superaba el minuto con 15 segundos debido a que hay un sistema de vueltas a la izquierda que hacía lento el cruce.

También mantuvieron una serie de cinco topes que hace más lenta la circulación, pues sirven de reductores para que los vehículos entren y salgan de las oficinas de la SEG. Finalmente, optaron por dejarlos sólo con luces preventivas y la circulación se mantiene lenta

Por la tarde ya todo estaba como antes de la instalación de los semáforos.