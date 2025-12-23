Guillermo González León, nuevo director del Centro INAH Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con la finalidad de reforzar las capacidades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), tocantes a la investigación, protección técnica y legal, conservación y difusión del patrimonio cultural, Guillermo González León asumió la dirección del Centro INAH Guanajuato.

Suple a Olga Adriana Hernández Flores, quien hace seis días dejó el cargo. La exfuncionaria había clausurado los adornos que la presidencia municipal colocó en el Centro Histórico, en los que tenía publicidad de una marca refresquera, pero la autoridad local los restiró. El conflicto derivó en una denuncia penal por desacato.

El relevo

Con la representación del director general del instituto, Joel Omar Vázquez Herrera, la coordinadora nacional de Centros INAH, Anna Goycoolea Artís, dio posesión este lunes 22 de diciembre de 2025, al nuevo titular de la representación estatal.

En un acto llevado a cabo en la Alhóndiga de Granaditas, sede del Museo Regional de Guanajuato, Goycoolea Artís destacó que la administración del antropólogo Omar Vázquez se ha caracterizado por una forma de trabajo más articulada y colaborativa entre los Centros INAH y las coordinaciones nacionales.

“Estamos cerrando las brechas que durante años han separado a las áreas centrales de las representaciones estatales, al tiempo que fortalecemos de manera sustantiva sus capacidades de acción y gestión”, señaló la funcionaria.

Asimismo, subrayó que “la experiencia del arquitecto González León será fundamental para impulsar el conocimiento y la investigación del valioso patrimonio arqueológico e histórico de Guanajuato, así como para avanzar en su puesta en valor y en una mayor apropiación comunitaria”.

El nuevo titular del Centro INAH Guanajuato señaló que su gestión estará enfocada en fortalecer la colaboración y vinculación con los distintos órdenes de gobierno, así como con instituciones académicas de la entidad, y organismos internacionales dedicados a la protección y salvaguardia del patrimonio cultural.

“En Guanajuato se ha avanzado pero aún hay mucho por construir. Estoy convencido de que, a través del trabajo en equipo y de una política de puertas abiertas, lograremos consolidar al Centro INAH Guanajuato como uno de los más destacados a nivel nacional”, afirmó.

No hubo mención directa al conflicto con la actual administración municipal y los diferendos que ambas instancias han tenido en los últimos años, especialmente en torno al manejo de los cuerpos áridos del Museo de las Momias de Guanajuato.

Currículum

Guillermo González León es arquitecto por la Universidad Regional del Sureste y maestro en Restauración y Conservación de Inmuebles Históricos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

En 1999 participó en la atención de los bienes patrimoniales afectados por el sismo del 30 de septiembre de aquel año, cuyo epicentro estuvo en la localidad de Puerto Escondido; a su cargo estuvo la intervención de una veintena de construcciones históricas localizadas en las regiones de la Sierra Sur y la Mixteca oaxaqueñas.

Posteriormente se desempeñó como director de Proyectos del Centro y Patrimonio Histórico en el municipio de Oaxaca de Juárez. Bajo esta encomienda participó en la elaboración del Plan de Manejo del centro histórico de la capital oaxaqueña, mismo que, cabe recordar, es considerado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desde 1987.

Tras diversas sinergias con el Centro INAH Oaxaca, en aspectos como el desarrollo de estrategias de conservación para los espacios públicos, inmuebles antiguos y acueductos de la antigua Antequera, se incorporó en 2011 a la Sección de Monumentos Históricos de esta oficina de representación.

En 2017, debido al impacto de los terremotos del 7 y el 19 de septiembre, su especialización fue clave para la dictaminación de afectaciones en numerosos inmuebles, así como para la definición y ejecución de proyectos de restauración a lo largo y ancho de la entidad.

Desde 2019 y hasta antes de su actual encargo, formó parte del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, primero como responsable de Planeación y proyectos, y más tarde, como su director general.

También se desempeñó como director del Centro y Patrimonio Histórico del municipio de Oaxaca de Juárez, donde participó en la vinculación con el Centro INAH Oaxaca, los colegios y distintas organizaciones educativas y empresariales.