En 24 horas, cuatro sucesos de alto impacto ocurrieron en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Dos ataques armados, un auto incendiado y una fuga de gas provocaron la movilización de cuerpos de emergencia en menos de 24 horas, en Irapuato.

El primer hecho se dio en el barrio de Guadalupe en las calles Durazno esquina con Naranjos, ahí una familia fue atacada a balazos, donde una madre adolescente de 16 años murió al recibir un balazo en la cara, su hijo recibió una herida en la cabeza y fue trasladado al hospital, además dos mujeres adolescentes también fueron heridas y llevadas a recibir atención médica en un nosocomio.

El segundo hecho se registró en la colonia San Cayetano de Luna, en la calle Río Fuerte en donde se registró otro ataque armado en contra de un hombre y una mujer, ambas personas quedaron con heridas de bala, tirados sobre la acera, según vecinos señalaron que se escucharon alrededor de 20 detonaciones; tiempo después arribó una ambulancia que trasladó a la pareja a un hospital.

Continuando con la relatoría de los acontecimientos el siguiente se dio en la avenida Arandas, a la salida a Romita, ahí un automóvil se incendió quedando a mitad de la avenida, obstruyendo uno de los carriles; según algunos testigos mencionaron que antes del incendio se escucharon varios balazos.

Por último, Bomberos y Protección Civil se movilizaron hacia la colonia los Cobos, en la calle Tulipanes, ahí un automovilista perdió el control del auto y se impactó en contra de una casa rompiendo la tubería de gas natural, lo que provocó una fuerte fuga, tras el choque el conductor se dio a la fuga y minutos después los bomberos controlaron la fuga.

En las movilizaciones participaron policías municipales, bomberos, guardias nacionales, ejército, agentes periciales y semáforos.