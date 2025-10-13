Esconden vehículo con medicamento robado en inmueble de Romita

Romita, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró un vehículo con reporte de robo que contenía 153 cajas de medicamento con un valor aproximado de 150 mil pesos. Con ello, se evitó que este lote de fármacos ilegales pusiera en peligro la salud e incluso la vida de las familias guanajuatenses.

Este resultado se dio en el marco de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), que busca anticipar y contener actividades delictivas que afectan a la población.

El hallazgo se registró sobre el camino a Chichimequillas a la altura del Rancho El Cariño, en un inmueble que ya había sido previamente asegurado por la FGR. Durante la inspección, encabezada por el Ministerio Público de la Federación y con apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), se localizó el vehículo reportado como robado, así como múltiples cajas con medicamentos almacenadas en el interior.

En total, fueron aseguradas 153 cajas color azul y gris que contenían fármacos valuados en 150 mil pesos. Tanto el vehículo como los medicamentos quedaron bajo resguardo ministerial para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades estatales advierten que el almacenamiento y la venta ilegal de medicamentos provocan pérdidas económicas y representan un riesgo directo para las personas que los consumen. Los fármacos fuera de condiciones sanitarias pueden perder efectividad, contaminarse o alterarse, con consecuencias graves para la salud.

Asimismo, cuando estos productos son desviados hacia redes criminales, pueden ser usados para fines ilícitos o vendidos de forma fraudulenta.