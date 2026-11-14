Policías estatales “golpearon” a menor repartidor de pollo en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato

Familiares de un menor de edad que trabaja como repartidor de pollo denunciaron que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) lo detuvieron durante un operativo de revisión y presuntamente lo agredieron dentro de una unidad oficial.

Según su versión, el joven se habría negado a entregar a los agentes el dinero de la venta del día, aunque no se conoce si existe denuncia.

De acuerdo con lo que relataron, cuando les avisaron de lo que ocurría acudieron al lugar y comenzaron a grabar. En el video, de más de cuatro minutos, se ve cómo siguen en motocicleta a la patrulla de la Policía Estatal con número económico FS061 y placas GT-229A-8.

La unidad recorre varias calles del municipio con elementos armados en la caja; los familiares señalaron que no es un caso aislado y afirmaron que comerciantes de la zona han denunciado prácticas parecidas.

Hasta el momento, las FSPE no se han pronunciado sobre los hechos y no existen mayores detalles sobre lo ocurrido.