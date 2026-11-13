Conoce las colonias más “conflictivas” de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Las colonias Ex-Hacienda San Miguelito, Solidaridad y Las Reynas encabezaron la lista de detenciones por presuntos delitos cometidos en Irapuato. De 427 personas detenidas en el mes de octubre, 169 lo fueron por presuntos delitos: drogas, robo y lesiones, según el Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?.

De las 169 personas detenidas en Irapuato durante octubre de 2026 por su presunta participación en algún delito, la cifra representa el 40 por ciento de las 427 detenciones que el organismo contabilizó en el mes.

Las colonias Ex-Hacienda San Miguelito, Solidaridad y Las Reynas encabezaron la lista de detenciones por presuntos delitos, con siete cada una. Entre las tres suman 21 casos, alrededor de uno de cada ocho, en este rubro.

La posesión de sustancias ilícitas, el robo y las lesiones fueron los motivos del 86 por ciento de estas detenciones, es decir, de alrededor de 145 personas y el 91 por ciento de los detenidos por presuntos delitos fueron hombres y el 9 por ciento mujeres; en números aproximados, unos 154 hombres y 15 mujeres.

En cuanto a la edad, el 92 por ciento eran mayores de edad, el 7 por ciento menores que son alrededor de 30 adolescentes.

Considerando todas las detenciones, el Barrio de San José fue la colonia con más personas detenidas en el mes, con 20, pero 18 de ellas fueron por faltas administrativas; le siguieron Ex-Hacienda San Miguelito, con 15, y el Centro Histórico, con 13, casi todas también por faltas.

El jueves fue el día con más detenciones, con el 17 por ciento del total, y la franja de horario ocurrió entre el mediodía hasta las 6 de la tarde en base a comunicado del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?, “Reporte de personas detenidas en Irapuato durante octubre 2026”.