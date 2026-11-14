Familia celayense era extorsionada con fotos de su casa; cae agresor

Celaya, Guanajuato.- La exigencia de dinero mediante amenazas y el uso de información personal para intimidar a una familia derivaron en una investigación que permitió a la Fiscalía de Guanajuato identificar y llevar ante la justicia a MIGUEL ÁNGEL “N”, quien fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada en el municipio de Celaya.

De acuerdo con la investigación, los hechos comenzaron en febrero de 2026, cuando una de las víctimas recibió mensajes con amenazas, acompañados de fotografías de la fachada de su domicilio y de ella junto con integrantes de su familia. En esos mensajes, una persona cuya identidad no había sido establecida hasta ese momento, le anticipó que volvería a comunicarse para exigirle una respuesta.

Días después, a principios de marzo, la misma víctima recibió nuevos mensajes en los que le exigían el pago de una fuerte cantidad de dinero, bajo amenazas y con un plazo establecido. Las intimidaciones también fueron dirigidas a su hija, quien recibió mensajes en los que le advertían que debía dar una respuesta dentro del mismo periodo.

La presión continuó hasta el mes de junio, cuando otra integrante de la familia recibió mensajes atribuidos a MIGUEL ÁNGEL “N”. En ellos, le ordenaban abandonar la ciudad, dejar de acudir a bares, entregar las escrituras de su casa y pagar una suma de dinero, además de amenazar con causar daño a su familia. Las intimidaciones y exigencias continuaron incluso con otra integrante de su familia.

A partir de las denuncias y los actos de investigación, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra MIGUEL ÁNGEL “N” por el delito de extorsión agravada. Como parte de las diligencias, agentes de Investigación Criminal ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la zona centro de la ciudad de Tarimoro, donde cumplimentaron el mandato judicial y aseguraron un equipo telefónico, un chip, tarjetas bancarias y documentos relacionados con el detenido.

En audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso de MIGUEL ÁNGEL “N” por el delito de extorsión agravada. La autoridad judicial impuso prisión preventiva como medida cautelar y concedió un plazo para la investigación complementaria.