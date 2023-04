Policías de Celaya, golpean y torturan a reportero del Sol

Celaya, Guanajuato.- Ángel Galindo, reportero del Sol de Celaya, presuntamente fue golpeado y torturado por elementos de la policía municipal. El comunicador al parecer permaneció retenido dos horas en barandilla y luego lo dejaron en libertad sin detallar, porque fue detenido.

“Una vez que entro a la comandancia me comienzan a golpear otra vez en el estacionamiento de la comandancia norte, me comenzaron a dar patadas en todo el cuerpo, en la cabeza, en la nunca, en el estómago, en las costillas, en las piernas, y me torturaron, me pusieron una toalla en la cara y me aventaron agua, no podía respirar, esa tortura fue como de 5 minutos, en ese momento yo perdí la noción, ya no sabía ni donde estaba, ya cuando reaccioné, me soltaron, pero arrojé chorros enormes de sangre por la boca”, dijo el reportero.

Ángel Galindo, dijo que “no hubo alcoholímetro, no hubo boleta, no pague multa, eso para mí hubo fue una privación de la libertad, porque estuve desde las 6 que me detuvieron hasta las 11:30 de la noche que me liberaron sin ningún cargo, sin alguna multa, nada”.