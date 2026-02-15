Piden investigar ataque de Guardia Nacional a jóvenes en Celaya: uno falleció

Guanajuato, Guanajuato.– Un joven murió luego de un ataque a balazos por parte de elementos de la Guardia Nacional. Viajaba con otros en una camioneta por en la carretera Celaya–Querétaro y se dirigían a Apaseo el Grande.



Emmanuel Reyes, senador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, dijo desconocer detalles del hecho, pero consideró que se debe investigar y sancionar a quien resulte responsable.



El grupo de jóvenes viajó de Apaseo el Grande a Celaya para pasar una noche de diversión; al regresar, poco después de las 11 de la noche del viernes 13 de febrero, pasaron por un retén de la Guardia Nacional.



El conductor no se detuvo y los elementos de la corporación los persiguieron. Una versión señala que dispararon para tratar de detenerlos y otra que fue cuando los coparon en la carretera Celaya-Juventino Rosas.



Uno de los jóvenes fue herido y llevado por sus compañeros al Hospital Comunitario de San Miguel Octopan, en donde perdió la vida derivado de las heridas.



La Fiscalía del Estado confirmó el hecho, pero no dijo que los agresores fueron elementos de Guardia Nacional:



“Derivado de los hechos registrados cerca de la medianoche de este sábado 14 de febrero, sobre la carretera Celaya–Querétaro, en los que personas que viajaban a bordo de una camioneta fueron presuntamente agredidas, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente.



El joven fue identificado como Oliver, de 19 años de edad, originario de Apaseo el Grande.



Que se investigue



En torno al hecho, el senador Emmanuel Reyes Carmona, quien acudió a la apertura del segundo periodo de sesiones del Congreso del Estado, dijo que se debe investigar el hecho y que los responsables deben ser sancionados así se trate de elementos de la Guardia Nacional.



Recalcó que debe reforzarse la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para prevenir actos delictivos.