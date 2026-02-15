Nuevo bulevar en Huanímaro para 2026

Huanímaro, Guanajuato.-Tras el anuncio de un “presupuesto histórico” para el municipio de Huanímaro, la presidenta municipal Laura Villalpando adelantó la construcción de un nuevo bulevar para la cabecera municipal, obra que forma parte del paquete de obras emblemáticas que la administración proyecta ejecutar durante el año 2026, principalmente en la cabecera municipal, con el objetivo de fortalecer el turismo, mejorar la movilidad y detonar la economía local.

La alcaldesa explicó que la estrategia parte de dignificar el corazón del municipio para que tanto habitantes de las comunidades como visitantes cuenten con un espacio funcional y atractivo para realizar sus actividades diarias.

“Estamos trabajando el tema del turismo y sabemos que en cuanto esté mejor nuestra cabecera, tendremos más afluencia de visitantes y apoyo para nuestros comerciantes con la estabilidad económica de las actividades que realizan”, señaló.

Entre los proyectos más relevantes que se encuentran en gestión destacan:

La construcción de un nuevo boulevard en la avenida Lázaro Cárdenas, vialidad que conduce hacia el Panteón Municipal.

La pavimentación de la vía del Cecyte al libramiento, con el fin de mejorar la conexión vehicular.

La continuidad de un nuevo libramiento que actualmente avanza por etapas y que se busca extender desde la colonia Magisterial hasta Santa Marta.

La rehabilitación integral de la calle Benito Juárez, en el tramo que conecta desde la zona del jardín principal hasta el área donde se ubica Aurrera.

La conclusión de la calle Séptimo Congreso hasta la zona de las birrierías.

Finalizar el circuito de la Álvaro Obregón, desde Lázaro Cárdenas hasta la Conasupo, obra que quedó inconclusa en años anteriores.

Villalpando afirmó que, de concretarse estos proyectos, prácticamente se lograría dejar rehabilitada y en buen estado toda la cabecera municipal, marcando un avance importante en imagen urbana y funcionalidad.

“Va a quedar muy bien”, reiteró la presidenta, confiando en que 2026 será un año positivo para Huanímaro.