Hombre festejaba San Valentín en Motel de Salamanca y le dispararon

En la noche del 14 de febrero, una agresión en el Motel 33 sobre el bulevar Bicentenario dejó a un hombre herido

Redacción Notus15 febrero, 2026

Salamanca: Guanajuato.- Un hombre resultó herido por impactos de bala en plena noche del Día del Amor y la Amistad, tras registrarse una agresión dentro del Motel 33, ubicado sobre el bulevar Bicentenario, a un costado del fraccionamiento Residencial Tábora.

De acuerdo con reportes a los sistemas de emergencia, minutos después de las 21:00 horas se alertó sobre detonaciones y un hombre lesionado al interior del establecimiento, lo que generó una importante movilización de corporaciones de seguridad y paramédicos en esta zona del norte de la ciudad.

El inmueble se encuentra sobre el bulevar Bicentenario, una de las principales arterias viales del sector, por lo que la presencia de unidades llamó la atención de automovilistas y vecinos.

A su llegada, los cuerpos de auxilio brindaron las primeras atenciones al afectado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, autoridades no han dado a conocer su identidad ni el estado de salud que presenta.

Tampoco se ha informado si existen personas detenidas por estos hechos, ni las circunstancias en que se habría registrado la agresión, por lo que se espera que en las próximas horas se emita información oficial para esclarecer lo ocurrido.

