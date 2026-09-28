Pide la UG investigar agresión de policías a sus estudiantes

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato demandó una investigación apegada a la legalidad y con respecto a los derechos humanos en la agresión que este fin de sufrieron seis jóvenes a manos de policías municipales. De acuerdo con un comunicado difundido por la institución, cuatro de los agredidos son estudiantes inscritos y otro más participa en cursos libres.

Ya tuvieron contacto con sus familiares para dar seguimiento al estado de salud de los estudiantes.

El comunicado dice lo siguiente:

“La Universidad de Guanajuato expresa su solidaridad y respaldo a los integrantes de nuestra comunidad universitaria que se vieron involucrados en hechos ocurridos en el centro de Guanajuato capital.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, seis jóvenes fueron detenidos. Cuatro de ellos son estudiantes con inscripción vigente y uno más participa en cursos libres, estos cinco, adscritos a la Universidad de Guanajuato.

La Universidad ha establecido comunicación con familiares de los jóvenes involucrados y mantiene seguimiento puntual de su situación, con el propósito de conocer su estado y brindar, desde el ámbito de sus atribuciones, el acompañamiento que corresponda.

Ante las imágenes, testimonios y señalamientos que han circulado públicamente sobre lo ocurrido, la Universidad de Guanajuato considera indispensable que los hechos sean esclarecidos de manera objetiva y conforme a derecho por las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la integridad de las personas involucradas.

Nuestra prioridad es que los jóvenes se encuentren bien, que sus derechos sean plenamente respetados y que se conozca con claridad lo ocurrido durante estos hechos.

La Universidad de Guanajuato mantendrá comunicación con las familias y dará seguimiento institucional al caso, respetando las atribuciones de las autoridades competentes y reiterando que toda actuación de carácter público debe apegarse a la legalidad, al debido proceso y al respeto irrestricto de los derechos humanos”.