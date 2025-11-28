“De película”: Roban cajero automático del Bienestar, en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- El cajero automático del Banco Bienestar ubicado en la comunidad de San José de Ayala en el municipio de Huanímaro, fue robado por completo de la sucursal, así lo refirieron usuarios del banco que se han quedado sin servicio.

Según comentaron los usuarios, el hecho se registró el pasado 31 de agosto, cuando en la madrugada varios hombres encadenaron al cajero automático y con la ayuda de una camioneta lo desprendieron de donde estaba ubicado, una vez desprendido lo subieron a la camioneta y se lo llevaron.

Vecinos de Huanímaro que utilizaban este banco y el cajero para retirar los apoyos que reciben del gobierno federal, comentaron que desde que se dio el robo, el banco ha permanecido cerrado, y sin servicio al público, lo que ha generado en la población molestias dado que tienen que ir a otras sucursales en otros municipios para realizar sus trámites bancarios.

En las instalaciones del Banco del Bienestar se observó que el lugar donde estaba el cajero han puesto maderas que cubren el lugar, y el banco luce en aparente abandono. Los usuarios piden a las autoridades el pronto restablecimiento de las actividades bancarias puesto que los que más afectados se ven con el cierre de este banco son las personas de la tercera edad.