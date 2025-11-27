Pénjamo recibe Distintivo ALVA por acciones contra la violencia de género

Pénjamo, Guanajuato.- En la Casa de la Cultura Plazuelas, autoridades municipales recibieron este jueves el Distintivo ALVA (Alianza contra la Violencia), otorgado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), como reconocimiento al trabajo del municipio en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia de género.

El evento contó con la presencia de la presidenta municipal, Yozajamby Molina; el secretario del Ayuntamiento, Christian Tejeda; la titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Karla Gabriela Alcaraz Olvera; y el secretario general de la PRODHEG, Eliseo Hernández Campos.

También asistieron las regidoras Shahairy Cerda Lemus, Daisy Lizbeth Villalobos Magaña y Katia Susana Alvarado Hernández, así como los regidores José Eduardo Martín Rojo y Luis Alberto Reyes Valle, quienes acompañaron la entrega del distintivo y refrendaron el compromiso municipal con la construcción de entornos seguros para mujeres y niñas.

Más de 400 servidores públicos capacitados

Como parte del proceso para obtener el Distintivo ALVA, el municipio de Pénjamo implementó un amplio programa de capacitación dirigido a funcionarios de diversas áreas de la Administración Pública 2024–2027, con el objetivo de fortalecer la actuación institucional en materia de derechos humanos e igualdad de género.

Entre las acciones realizadas destacan:

•428 funcionarios capacitados mediante cursos virtuales y presenciales, quienes recibieron constancias por cada sesión tomada.

•747 funcionarios que acudieron a asesorías y recibieron material informativo.

•9 capacitaciones virtuales impartidas a través de plataformas digitales de la PRODHEG.

•3 capacitaciones presenciales dirigidas a elementos de la Dirección de Seguridad Pública.

Los temas abordados abarcaron ámbitos esenciales como igualdad y no discriminación, violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, nuevas masculinidades, violencia digital, derechos de la diversidad sexual y de género, así como los distintos tipos y ámbitos de la violencia contra mujeres y niñas.

Objetivo del Distintivo ALVA

El Distintivo ALVA reconoce a instituciones públicas comprometidas con fomentar una sociedad segura y libre de violencia para las mujeres, mediante la información, sensibilización y capacitación de su personal, promoviendo acciones que fortalezcan el respeto a los derechos humanos y la construcción de espacios libres de cualquier forma de violencia.

Al recibir el distintivo, la presidenta Yozajamby Molina afirmó que

“este reconocimiento refleja el compromiso de Pénjamo con la dignidad, la seguridad y los derechos de todas las mujeres y niñas. Cada capacitación, cada esfuerzo institucional y cada acción emprendida nos acerca a un municipio más justo, donde la igualdad no sea solo un ideal, sino una realidad para nuestras familias.”