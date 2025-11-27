Realizan Feria de la Paz en primaria de Huanímaro para fortalecer valores entre estudiantes

Huanímaro, Guanajuato.- A través del área de Prevención Social, llevan a cabo “Feria de La Paz” en la escuela primaria Constituyentes del 57 de cabecera municipal. En la que alumnos, docentes del plantel escolar y padres de familia participaron en pláticas, y stands informativos que las diferentes direcciones de la administración municipal colocaron para su participación.

El director de la escuela primaria Ismael Muñoz Aguilar agradeció a las autoridades presentes por tomarlos en cuenta para la realización de las actividades enfocadas hacia una cultura de paz. Dijo que “todo lo que sea para fortalecer las enseñanzas y aprendizajes de nuestros estudiantes será bienvenido”.

José Isaías González Delgado en representación de la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo comentó que seguirán apoyando y coordinando con gobierno del Estado estas y otras acciones para promover los valores de respeto, empatía y tolerancia entre la juventud huanimarense, además de fomentar la participación en actividades colaborativas grupales y familiares.

Por su parte Ana Luisa Castillo Moreno dijo que en la secretaria de Seguridad y Paz realizamos estas acciones con el fin de que aprendan y conozcan que vivir sin violencia a través del fomento a los valores si es posible.

Al evento realizado en la escuela primaria Constituyentes del 57 estuvieron presentes los regidores José Isaías González Delgado, Virginia González Chávez, María del Carmen García Núñez, Luis Alfonso Elizarraraz Anguiano secretario del ayuntamiento, Lic. Ana Luisa Castillo Moreno coordinadora de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, Lic. Álvaro Acosta jefe de USAE Huanímaro y Javier Chacón Estrella coordinador municipal de Prevención del municipio.