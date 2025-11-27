Arranca construcción de planta que generará 540 empleos y fortalecerá la cadena automotriz

Irapuato, Guanajuato.- Con una inversión inicial de 91 millones de dólares, la empresa china Tongling inició la construcción de su nueva planta en el Parque Industrial Marabis Castro del Río, en Irapuato.

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, la presidenta municipal Lorena Alfaro García destacó que esta empresa generará cerca de 540 empleos directos y se desarrollará en dos fases: la primera comienza con la colocación de la primera piedra y estima iniciar operaciones en 2027, mientras que la segunda fase arrancará en 2029.

“Para mí es un verdadero privilegio ser partícipe de este momento tan representativo, en el que se consolida la llegada de una nueva inversión de origen asiático a nuestro municipio. Este proyecto de 91 millones de dólares muestra el nivel de confianza del capital extranjero en nuestra tierra”, afirmó la Alcaldesa.

La empresa Shanghai Tongling Automotive Technologies, Inc., fundada en 2007, se dedica a la investigación, desarrollo y fabricación de interiores automotrices, con especialización en procesos como INS/IMD, pintura, madera real, aluminio real y ensamble de paneles de puerta.

El CEO de Tongling, Yonghuai Yu, destacó que la compañía se ha consolidado como líder en la industria gracias a su innovación técnica y manufactura de alta calidad, ofreciendo productos y servicios a clientes en Asia, Europa, Norteamérica y México. Actualmente cuenta con seis bases de manufactura en Shanghái, Wuhan, Shenzhen, Tailandia, Norteamérica y México.

“Tras más de un año de investigación prudente y planificación científica, elegimos esta tierra llena de vitalidad y potencial industrial: Irapuato, Guanajuato, como nuestro bastión estratégico para servir a Norteamérica y conectar con el mundo. Hoy, los planes están a punto de convertirse en acción y los ideales echarán raíces en la realidad”, señaló.

En representación de la gobernadora del Estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo, el director general de Atracción de Inversiones, Francisco Manuel Aguilar Flores, destacó que Guanajuato cuenta con ventajas competitivas que lo hacen un destino ideal para invertir.

Informó que, en lo que va de la administración estatal, se han concretado 41 proyectos de inversión por más de 3 mil 285 millones de dólares, con el compromiso de generar 9 mil 774 empleos directos, alcanzando el 40% de la meta sexenal.

“La construcción de Tongling representa la llegada de una empresa líder en interiores automotrices, con clientes de talla mundial como Volkswagen y General Motors, aliados estratégicos de Guanajuato desde hace años. Trabajamos para que el estado sea el mejor lugar para la inversión y el empleo, atrayendo proyectos sustentables y complementarios que abran oportunidades para nuestras empresas locales”, puntualizó.

Tongling aportará innovación, producción inteligente y manufactura de alta calidad, impulsando la transferencia de tecnología y mejorando el mercado laboral con perfiles especializados que fortalecen la cadena de valor en el Bajío.

La llegada de nuevas inversiones refuerza el eje “Tu Economía Local”, parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, encabezada por la alcaldesa Lorena Alfaro García, que busca generar condiciones óptimas para el desarrollo económico, fomentar la economía circular y garantizar que los beneficios lleguen a todos los rincones del municipio.