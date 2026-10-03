Padres cuestionan regreso de subdirector a la Secundaria General 5 de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Padres de familia de la Escuela Secundaria General No. 5, ubicada en la colonia Rincón de los Arcos, en Irapuato, expresaron su preocupación y molestia ante el regreso a funciones del subdirector del turno vespertino en el mismo plantel.

De acuerdo con los señalamientos de integrantes de la comunidad escolar, existe inquietud debido al antecedente registrado en marzo de 2023, cuando el vehículo del entonces subdirector fue incendiado en las inmediaciones de la institución.

El hecho de 2023 fue reportado por medios locales, donde se informó que hombres llegaron al estacionamiento de la secundaria y que uno de ellos habría arrojado un artefacto que provocó el incendio del automóvil.

Otra de las versiones apuntaba a que el fuego habría sido provocado con una bomba Molotov. En ambos casos se informó que el vehículo pertenecía al subdirector y que el automóvil sufrió daños severos.

En aquel momento, el incidente ocurrió cuando todavía había alumnos en clases. El humo y las llamas generaron la movilización de policías, Bomberos y personal de Protección Civil, mientras que posteriormente agentes de investigación acudieron para realizar las diligencias correspondientes.

Padres cuestionan la decisión

A partir del regreso del funcionario al plantel, padres de familia manifiestan que el antecedente genera preocupación entre algunos integrantes de la comunidad escolar.

Su principal cuestionamiento, según expresan, es por qué fue asignado nuevamente al mismo centro de trabajo, considerando el ataque que sufrió su vehículo años atrás.

Los padres que han manifestado su inconformidad consideran que el antecedente genera dudas respecto a las condiciones de seguridad que rodean al plantel y señalan que la prioridad debe ser garantizar un entorno seguro para estudiantes, docentes y trabajadores.

La preocupación, explican, no necesariamente se centra únicamente en el funcionario, sino en las circunstancias que rodearon el hecho ocurrido en 2023 y en la falta de claridad que, según los inconformes, existe sobre las razones por las que se tomó la decisión de regresarlo a la institución.

Un antecedente que vuelve a generar cuestionamientos

El incendio del automóvil no fue un incidente menor. En 2023, las autoridades acordonaron la zona y realizaron las investigaciones correspondientes después de que el vehículo quedara prácticamente calcinado; también se reportaron daños en la fachada del plantel.

Sin embargo, no existe información pública consultada que permita afirmar que aquel ataque estuviera dirigido contra la comunidad estudiantil ni que exista actualmente una amenaza contra los alumnos relacionada con el regreso del subdirector.

Tampoco se ha establecido, con base en la información pública localizada, que el funcionario haya sido responsable de algún delito relacionado con aquel episodio. Las versiones periodísticas de entonces únicamente señalaron distintas hipótesis sobre los posibles responsables y las circunstancias del incendio.

Por ello, el reclamo actual de los padres se concentra en la percepción de seguridad y en la necesidad de conocer las razones administrativas de la decisión.

Hasta el momento, no se ha localizado un pronunciamiento público de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) que explique específicamente las razones de la asignación o reinstalación cuestionada por los padres de familia.