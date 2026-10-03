Ataque armado deja gravemente herido a joven de 23 años en Villas de San Cayetano

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre de 23 años resultó gravemente herido tras ser víctima de un ataque armado registrado sobre la calle Río Coatzacoalcos, en la colonia Villas de San Cayetano de Irapuato.

El reporte de varias detonaciones ingresó al sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y paramédicos.

Elementos de Protección Civil localizaron al joven con impactos de arma en el brazo derecho, abdomen y testículo derecho.

Debido a la gravedad de las lesiones, los paramédicos lo trasladaron en código rojo al Hospital General, donde recibió atención médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre los responsables o el motivo de la agresión.