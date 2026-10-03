Estudiante UG presenta investigación médica en Congreso de Cardiología de Alemania

León, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato (UG) impulsa la proyección de la investigación universitaria en foros internacionales para posicionar los hallazgos de su comunidad académica ante la comunidad científica mundial.

En este sentido destaca la participación de Daniel Gonzalo Gómez Revilla Mancilla, estudiante de 6° semestre de la Licenciatura en Médico Cirujano de la UG Campus León, quien se desempeñó como ponente titular en el Congreso Europeo de Cardiología (ESC 2026).

Dicho congreso fue celebrado en Múnich, Alemania. Este encuentro se posiciona como una de las cumbres científicas más relevantes a nivel mundial, congregando a aproximadamente 30 mil especialistas, investigadoras e investigadores internacionales del área cardiovascular.

La investigación presentada en Múnich es el resultado del trabajo coordinado entre el Grupo de Interés en Cardiología de la Universidad de Guanajuato (CIG-UG) y la asociación civil Salvando Latidos, organización radicada en Guadalajara con cobertura de acción en diversos estados de la República Mexicana.

Los datos analizados provienen de jornadas de tamizaje poblacional (evaluación de presión arterial y glucosa) desarrolladas por la asociación en diversas comunidades entre los años 2021 y 2025.

Salud mental y riesgo cardiovascular

El estudio evaluó la correlación entre el distrés emocional, entendido como afectaciones en la salud mental, y la manifestación de síntomas cardiovasculares físicos concretos. La evidencia obtenida demostró una relación directa entre el bienestar emocional alterado y la presencia de síntomas como la disnea (falta de aire) y el presíncope (sensación de mareo).

El hallazgo analítico más relevante radicó en la identificación de una severa “brecha de evaluación” en las calculadoras estándar de riesgo cardiovascular a 10 años más utilizadas en la medicina actual. Dichas herramientas omiten las variables de salud mental al calcular la probabilidad de un evento cardiaco.

Como consecuencia, la investigación demostró que pacientes con distrés emocional y síntomas cardiovasculares físicos activos eran clasificados formalmente con un riesgo “normal” según los parámetros tradicionales.

Daniel indicó que, junto con compañeras y compañeros, interpretó clínicamente los datos y ejecutó los análisis estadísticos. Este proceso riguroso requirió aproximadamente tres meses de trabajo intensivo en el análisis de datos, dentro de un ciclo total de un año que abarcó desde la sistematización de la información hasta la aceptación y presentación formal de la ponencia.

Este diagnóstico subraya la urgencia de reestructurar las herramientas de predicción médica del futuro, incorporando indicadores de salud mental para evitar diagnósticos que subestimen el riesgo real en la población.

Para el médico en formación, esta experiencia en el extranjero consolida de manera definitiva su proyecto de vida profesional para especializarse en el área de la Cardiología.

“Me gustaría alentar mucho a todos los estudiantes a que, si tienen algún interés específico por alguna especialidad, se animen a hacer investigación. Es algo increíble poder ir a otro país, por ejemplo, a dar una plática de las investigaciones o de lo que has hecho recientemente y, además, poder aprender de otros investigadores. (…) Es una experiencia muy gratificante y bonita y es algo que yo se lo recomendaría a todos”, compartió Gómez Revilla Mancilla.

De cara al futuro, el CIG-UG ya trabaja en la preparación de los proyectos que se postularán para la edición del Congreso Europeo de Cardiología (ESC 2027), el cual se llevará a cabo a finales de agosto de 2027 en Milán, Italia.

La experiencia acumulada en la edición de Múnich facilitará la estructuración anticipada de nuevos trabajos, con la meta institucional de ampliar la delegación universitaria e incorporar a más estudiantes, investigadoras e investigadores, como ponentes.

Cabe señalar que el entusiasmo de la comunidad estudiantil encauza el conocimiento hacia acciones concretas de divulgación y participación con la comunidad. Este logro individual y colectivo reafirma el compromiso de la institución con la formación de médicas y médicos investigadores capaces de competir y destacar en las plataformas científicas de mayor nivel.

La relevancia de esta presentación radica no solo en el foro alcanzado, sino en el sustento metodológico y científico de la investigación expuesta ante la comunidad médica internacional.