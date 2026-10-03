16 aspirantes independientes van por alcaldías de Guanajuato: exmilitantes y activistas

Guanajuato, Guanajuato.- Esta semana presentaron su aviso de intención ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajauto (IEEG)16 personas aspirantes a candidaturas a presidencias municipales. En tres localidades hay dos personas que buscan ese reconocimiento. Este es el listado:

Irving Jonathan Martínez Zúñiga, por San Luis de la Paz. Cuenta con experiencia previa en el noreste de Guanajuato, donde se desempeñó como representante ante órganos distritales electorales locales.

Juan Manuel Torres Hernández por Silao de la Victoria. Activista político. Se desempeñó previamente como funcionario municipal en Silao durante la administración del exalcalde morenista Carlos García Villaseñor.

Jaime Hernández Centeno, por Apaseo el Alto. Gobernó ese municipio en dos ocasiones previas bajo diferentes banderas partidistas: la primera de 1995 a 1997 abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), y la segunda de 2012 a 2015 inicialmente impulsado también por Acción Nacional y posteriormente vinculado a Movimiento Ciudadano. Fue diputado local durante la LXIV Legislatura representando al partido Movimiento Ciudadano (MC). Participa al frente de la planilla respaldada por la asociación civil “Independientes por Apaseo el Alto A.C.”.

Gonzalo Alejandro Campos Martínez es un abogado, médico veterinario y activista social originario que va por Salamanca. Es reconocido por encabezar movimientos ciudadanos orientados a la defensa de los derechos de los automovilistas. Utiliza sus redes sociales para exponer y cuestionar la legalidad de los retenes y operativos viales en el municipio, ofreciendo asesoría legal a los ciudadanos basados en los reglamentos de tránsito. Su activismo y críticas frontales hacia las autoridades de la administración municipal vigente le han valido un fuerte respaldo de sectores simpatizantes que apoyan su proyecto político. Sin embargo, también ha estado inmerso en controversias locales, incluyendo señalamientos y fricciones con grupos de locatarios comerciales y acusaciones de parte de detractores respecto a sus pasadas simpatías partidistas.

José Luis Minguela León, por San Miguel de Allende. Al momento de su registro como parte de los 16 aspirantes independientes del estado, dijo contar con el respaldo público de diversos liderazgos comunitarios y locales dentro de la región sanmiguelense.

Sergio Carrillo Martínez es un abogado egresado de la Universidad de Guanajuato, activista y político con trayectoria en el municipio de Irapuato. En el proceso electoral de 2015 contendió por el mismo cargo de presidente municipal, en aquella ocasión abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Es director de su propia firma legal (Corporativo Serca) y ha participado activamente en agrupaciones de la sociedad civil y de servicio comunitario en la región, llegando a desempeñarse como presidente del Club Rotario de Irapuato.

Eric Ramírez López va por Victoria. Es un líder comunitario, activista indígena y político originario de la región noreste del estado Se desempeña como integrante del Consejo Estatal Indígena. Dentro de su trayectoria social, ha fungido como delegado y enlace de comunidades rurales e indígenas (como Negritas y Misión de Arnedo), impulsando agendas de desarrollo social para la zona de influencia chichimeca-otomí.

José Ricardo Chávez Azuela va por Silao. Abogado y promotor de la cultura. Es impulsor de agrupaciones civiles en la demarcación, destacando su participación al frente del proyecto denominado “Movimiento Liberal de Silao de la Victoria”. En su demarcación, comparte el escenario electoral sin partido con Juan Manuel Torres Hernández. Silao es una de las pocas localidades del estado que cuenta con dos opciones independientes registradas simultáneamente.

Analucía Rodríguez Prado, va por Salvatierra y es la única mujer de la lista. Es abogada y activista social. Se desempeñó previamente como regidora en el H. Ayuntamiento de Salvatierra durante el periodo 2021-2024, fungiendo además como Coordinadora de Regidores. Sus inicios en la política estuvieron vinculados al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con el cual obtuvo su cargo en la regiduría y donde participó activamente en la Secretaría de Mujeres y colectivos juveniles. Es una figura activa en organizaciones civiles locales; colabora con el grupo solidario Voluntarios por Salvatierra y asumió la coordinación del Club Rotario Juvenil (Rotaract) Salvatierra Sede Liceo San Luis.

Lázaro Uc Mas es un profesor, académico rural de origen maya, ambientalista y activista social radicado en el municipio de Salamanca. Cuenta con el respaldo de la organización Unidad Cívica Salmantina y de diversos colectivos de trabajadores de la educación, activistas y deportistas locales. Es profesor normalista y cuenta con un doctorado. Ha colaborado activamente con la Escuela Normal Oficial de Irapuato (ENOI) en la coordinación de conversatorios y análisis académicos enfocados en los retos del diseño curricular y la mejora de la práctica docente en la región. Es reconocido por trabajar de la mano con las comunidades rurales en favor de la conservación del Área Natural Protegida del Río Temascatío. Además, es integrante activo de la organización social Utopía.

Miguel Eduardo Pichardo Montes es un actor político, gestor social y exfuncionario público originario de la región noreste de Guanajuato. Busca la presidencia municipal de San José de Iturbide. Ha declarado contar con cerca de 15 años realizando labor social de apoyo a la ciudadanía y cerca de 7 años coordinando e impulsando talleres comunitarios dentro de San José de Iturbide. De manera reciente, ha ganado visibilidad local por encabezar jornadas ciudadanas de bacheo en calles del municipio. En su trayectoria previa dentro de la administración pública, llegó a desempeñarse como director de Atención a Migrantes en el municipio, y políticamente estuvo vinculado al partido Morena antes de optar por la vía independiente.

Isidoro Bazaldúa Lugo, ampliamente conocido por su trayectoria dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), va por Doctor Mora. Fue diputado local y fungió como coordinador del grupo parlamentario del PRD e incluso presidiendo la Mesa Directiva del Congreso estatal. Ocupó cargos de gran relevancia en la estructura interna de su partido, desempeñándose como presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Guanajuato. También compitió anteriormente por otros puestos de elección, tales como una candidatura a diputado federal.

Víctor Emmanuel Hernández Montero va por Cortazar. Cuenta con experiencia previa en la administración municipal de Cortazar. Se ha desempeñado principalmente en áreas de gestión orientada al ámbito educativo y la coordinación de servicios locales.

Rafael Leonardo Meza Olivares es un ciudadano residente del municipio de Comonfort. No hay registro de actividad social o política previa.

Fernando Arredondo Miranda es un empresario, promotor social y deportivo originario de Valle de Santiago. Es el principal impulsor de la iniciativa comunitaria conocida localmente como “Proyecto F”, a través de la cual organiza y coordina actividades altruistas, así como torneos deportivos y de boxeo enfocados en jóvenes de la demarcación. Pertenece a una familia con arraigo político en la región; es hijo de Fernando Arredondo Franco, un histórico líder de izquierda que se convirtió en el primer alcalde emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en todo el estado de Guanajuato y que gobernó Valle de Santiago en tres ocasiones.

Juan Diego Rodríguez Frías es un joven líder social y activista político que también va por San Miguel de Allende. Su perfil destaca por un enfoque hacia las agendas de las juventudes. Se desempeñó previamente como exenlace de diversas agrupaciones juveniles en la región. En años recientes, se integró a la agrupación ciudadana Relevo Generacional. Posteriormente, asumió el cargo de secretario de Comunicación de Somos México en San Miguel de Allende y fungió como enlace del Movimiento del Sombrero, un proyecto de corte social encabezado originalmente por el político michoacano Carlos Manzo.

Al haber completado este registro inicial en el municipio, comparte la opción independiente en San Miguel de Allende junto a José Luis Minguela León.