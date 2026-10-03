Conoce a Maya en Zooira, la cacatúa blanca originaria de Asia

Irapuato, Guanajuato.– Cuando visites el Zoológico de Irapuato, no te olvides de conocer a Maya, un espécimen de Cacatúa Blanca, originaria de Asia.

El doctor Gustavo Graciano, del equipo de Veterinarios del ZooIra, explicó que la Cacatúa Blanca -también conocida como Cacatúa Alba- puede llegar a medir unos 45 centímetros de largo y pesar entre 400 a 800 gramos, dependiendo si son hembras o machos.

Explicó que esta especie es originaria de la zona de Indonesia y se encuentra en peligro de extinción, sobre todo por el tráfico ilegal de animales, la tala de árboles, incendios forestales así como el que se aplique la agricultura en sus zonas de hábitat, lo que causa deforestación.

Maya tiene en la actualidad 14 años de edad y de acuerdo a los estudios que se han realizado, estos animalitos pueden vivir hasta los 60 años en los mejores cuidados. Se alimentan de frutas, larvas, semillas e insectos.

“La cacatúa blanca se caracteriza por tener el plumaje completo en color blanco y tiene una cresta o corona que empieza a levantar cuando está en modo de alerta, es un animalito muy bonito”, señaló el doctor Gustavo Graciano.

Cuando visites la zona de aves -donde también hay guacamayas verdes- recuerda que no debes alimentarlos ni meter la mano a sus refugios, porque tienen picos muy fuertes.

Recuerda que el horario del ZooIra es de martes a domingo de 9 de la mañana a las 6 de la tarde; ven y disfruta de una experiencia ¡naturalmente divertida!.