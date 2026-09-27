Operativo en Irapuato busca frenar rodadas de motociclistas que incumplen el reglamento

Irapuato, Guanajuato.- Durante la noche de este sábado, elementos de Policía Municipal y Tránsito Municipal implementaron un operativo para detectar rodadas de motociclistas que incumplen las normas de tránsito y pueden poner en riesgo a otros usuarios de la vía pública.

Durante el despliegue, un grupo numeroso de motociclistas fue detectado pasando varios semáforos en rojo, por lo que el personal operativo intervino para aplicar el reglamento correspondiente y prevenir posibles accidentes.

Las autoridades mantienen este tipo de acciones como parte de los operativos de vigilancia vial en distintos puntos de la ciudad.