Operativo en Irapuato busca frenar rodadas de motociclistas que incumplen el reglamento

Policía Municipal y Tránsito Municipal intervinieron ante un grupo de motociclistas que fue detectado circulando y pasando varios semáforos en rojo

Redacción Notus26 septiembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Durante la noche de este sábado, elementos de Policía Municipal y Tránsito Municipal implementaron un operativo para detectar rodadas de motociclistas que incumplen las normas de tránsito y pueden poner en riesgo a otros usuarios de la vía pública.

Durante el despliegue, un grupo numeroso de motociclistas fue detectado pasando varios semáforos en rojo, por lo que el personal operativo intervino para aplicar el reglamento correspondiente y prevenir posibles accidentes.

Las autoridades mantienen este tipo de acciones como parte de los operativos de vigilancia vial en distintos puntos de la ciudad.

Redacción Notus26 septiembre, 2026

Redacción Notus

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