Freseros Básquetbol cae ante Panteras de Aguascalientes

No lograron conservar la ventaja obtenida en el primer y segundo periodo; hoy el segundo de la serie

Redacción Notus26 septiembre, 2026

Por JC Cisneros.

Irapuato, Guanajuato.- Freseros Básquetbol protagonizó un encuentro cerrado ante Panteras de Aguascalientes, que terminó llevándose el triunfo por 94-87 en el Inforum Irapuato, en un partido que se mantuvo parejo durante gran parte de los 40 minutos.

El conjunto local arrancó con buen ritmo y tomó ventaja desde el primer periodo.

Freseros se llevó el primer cuarto 28-26 y mantuvo el control durante el segundo, al imponerse 27-23, para llegar al descanso con una ventaja de 55-49.

LA SEGUNDA MITAD CAMBIO EL RUMBO DEL PARTIDO

Panteras reaccionó en el tercer periodo y logró darle la vuelta al marcador después de imponerse 22-12 en ese cuarto. Con el partido 71-67 a favor de Aguascalientes al comenzar el último periodo, Freseros buscó mantenerse en la pelea, pero Panteras consiguió conservar la ventaja y cerró el encuentro con un parcial de 23-20.

Por Freseros Básquetbol, Derek Fountain encabezó la ofensiva con 24 puntos y 7 rebotes, mientras que William Garrett aportó 20 puntos y 6 asistencias.

En los números colectivos, Freseros terminó con 32 rebotes, 14 asistencias y 11 robos, además de registrar un 49.21% de efectividad en tiros de campo, 36% en triples y 66.67% desde la línea de tiros libres.

Por parte de Panteras, Ahmed Hill fue el máximo anotador con 19 puntos, seguido por Christian Negrón y Tyler Cheese, ambos con 17 y 12 puntos, respectivamente.

Aguascalientes cerró con 49 rebotes y 19 asistencias, además de una efectividad de 46.25% en tiros de campo, 30.77% en triples y 57.14% en tiros libres.

ESTE SABADO EL SEGUNDO DE LA SERIE

Este sábado 26 de septiembre, a las 8:00 de la noche, Freseros Básquetbol volverá a la duela del Inforum Irapuato para disputar el segundo encuentro ante Panteras de Aguascalientes.

Después de un primer partido que se definió por siete puntos, Freseros buscará ajustar detalles y volver a competir por el triunfo en el segundo duelo de la serie.

Redacción Notus26 septiembre, 2026

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