Compite la capital por el Premio Internacional ICLEI 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Este municipio registró formalmente una nueva iniciativa para competir en los Premios ICLEI 2026, luego de haber conquistado el máximo galardón ambiental en Monterrey por sus políticas de circularidad y la operación del Centro de Compostaje Municipal.

Durante la presentación oficial del 23° Congreso Internacional ICLEI: “Ciudades amables con el planeta hacia 2050”, la Directora General de Medio Ambiente, Dayana Ibarra Vázquez —a nombre de la presidenta municipal, Samantha Smith—, anunció que la nueva postulación capitalina está centrada en democratizar los servicios de economía circular y hacerlos accesibles para toda la población.

La directiva de la red de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI) seleccionó a Guanajuato Capital como la sede para arrancar la gira de difusión de su encuentro internacional, el cual se celebrará del 28 al 30 de octubre en el Municipio de San Luis Potosí.

Por su parte, Jaime Mendieta Rivera, Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos de San Luis Potosí —en representación del alcalde Enrique Galindo Ceballos—, celebró el trabajo preventivo y de vanguardia que realiza la capital guanajuatense y subrayó la importancia de sumar esfuerzos regionales frente al cambio climático.

“Venimos a invitar a los gobiernos de la región para formar un frente común. Queremos que las buenas prácticas que Guanajuato está realizando se puedan replicar en San Luis Potosí y viceversa. ICLEI representa a 2,600 ciudades en 156 países y este encuentro busca generar soluciones reales a la crisis climática”, puntualizó Mendieta Rivera.

El Congreso Internacional ICLEI 2026 será 100% gratuito, de huella de carbono neutral, y contará con aliados estratégicos de la talla de ONU-Habitat, Google Sustentabilidad, embajadas y agencias de desarrollo de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Turquía y Noruega, además de la Feria de la Sustentabilidad en la Plaza de los Fundadores de San Luis Potosí.

Con el registro de esta nueva iniciativa y su rol protagónico en la diplomacia ambiental local, el Gobierno Municipal de Guanajuato reafirma su compromiso de continuar impulsando políticas públicas que protejan el entorno natural y mejoren la calidad de vida de las familias capitalinas.