Despliegan 300 elementos del Ejército para reforzar la seguridad en Guanajuato

Guanajuato.- La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 300 elementos del Ejército Mexicano hacia Guanajuato como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El despliegue inició este 26 de septiembre, cuando los efectivos partieron vía terrestre desde diferentes puntos de la República Mexicana con destino al estado.

A su llegada, el personal se incorporará a las labores de la 16/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.

Entre las principales actividades que realizarán se encuentran patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en diferentes puntos del estado.

De acuerdo con la Sedena, las operaciones se desarrollarán bajo el marco jurídico vigente, particularmente la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, además de señalar que los elementos actuarán con respeto a los derechos humanos.

La dependencia indicó que este refuerzo busca fortalecer las operaciones de seguridad y contribuir a la desarticulación de organizaciones delictivas, mediante acciones coordinadas para la detención de líderes y otros generadores de violencia.

Con la llegada de los 300 efectivos, las autoridades federales buscan reforzar la presencia operativa y las labores de seguridad en territorio guanajuatense.