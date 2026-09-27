Apoyos escolares, del campo y pavimentación: segundo informe de Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Durante su segundo informe de gobierno de Pueblo Nuevo, el alcalde Leonardo Solórzano destacó una inversión en becas y apoyos escolares a todos los niveles educativos, obras de pavimentación y apoyos para el campo.

Como parte de la estrategia para la permanencia de estudiantes, se otorgaron 250 becas a alumnos de bachillerato y universidad, con un fondo de 984 mil pesos. Además de apoyar a estudiantes que realizaron viajes por motivos académicos dentro y fuera del país.

Las primarias Ignacio Manuel Altamirano y José María Morelos, entre otras, fueron parte de un programa de mejora de instalaciones. Asimismo, 400 pares de tenis deportivos y 400 mochilas fueron entregados a 800 estudiantes.

El ayuntamiento entregó 20 mil ayudas varios a personas de comunidades rurales y la cabecera municipal.

Programas de tecnificación y modernización de la agricultura resaltaron el apoyo directo a los agricultores, con insumos, semilla de alto, rendimiento, fertilizantes y saca cosechas. Con el programa Agricultura del futuro se entregaron mil 141 sacos certificados de semilla híbrida de alta calidad a 197 productores del campo neopoblano, esta inversión fue de un millón 277 mil pesos y se cubrieron 672 hectáreas de siembra.

El bacheo de calles avenidas y vialidades constituyeron 130 metros cúbicos de carpetas asfáltica con un monto de 464 mil 627 pesos

En cuanto al DIF municipal, dotó de 5 mil 568 pañales y 232 kilogramos de leche en polvo a 116 niñas y niños de 0 a 2 años de edad mediante el programa Bebé en casa.

4 mil 680 terapias físicas para la atención integral de 430 pacientes se llevaron a cabo por profesionales de la salud, mientras que 2 mil 600 personas fueron trasladadas para su atención médica especializada a hospitales de Irapuato, Guanajuato y Silao.

En obras públicas se alcanzó una inversión global de 86 millones 833 mil 754. Ka pavimentación del bulevard Migrante en proceso; la pavimentación de la calle Miguel Alemán y la rehabilitación de la calle Benito Juárez en El palomar; la pavimentación en la calle Laurel en Granja La Potosina; la pavimentación en la calle principal de la comunidad Presa Grande; y la pavimentación de la calle Ignacio Allende en el centro histórico fueron algunos de los proyec tos para mejorar la movilidad y calidad de vida de los habitantes.