Irapuato, Guanajuato.- Desde hace dos años, Omar busca a su hija Gabriela Johana, a quien se la llevaron sujetos armados en Irapuato. Tras la desesperación y la tristeza de no tener a su hija, la esposa de Omar falleció hace un año, haciendo aún más difícil la perdida de Johana.

“Se la llevaron el 27 de mayo del 2019, aquí en Irapuato, en el Naranjal, sujetos armados amenazaron a mi esposa, mi esposa hace un año falleció por la tristeza de no encontrar a nuestra hija, de hecho, no soy el único de ese fraccionamiento que busca a alguien, y eso que es aparentemente un fraccionamiento cerrado, el día que se la llevaron había militares en la zona y no hicieron nada”, dijo Omar.

Sin resultado alguno desde entonces, Omar se ha enfrentado a ciertas “irregularidades” por parte de la Fiscalía General de Guanajuato.

“Los resultados que nos ha dado la fiscalía son nulos, en lugar de darle procedimiento a tu caso te vuelven a reactivizar otra vez. Cuándo se llevaron a mi hija era menor de edad, la Alerta Amber la activaron por 15 días, me dijeron que era un protocolo y uno por ignorante pues creyó, pero me entró la desesperación y me comuniqué a la FGR en México, les comenté lo sucedido y me dijeron que estaban mal, la Alerta Amber se debe activar al momento de la desaparición y si fue desaparición forzada con mayor razón, me regresaron a li fiscalía de Guanajuato y les comenté lo que me dijeron que ellos me marcaban más tarde, y pues si, como a las 3 de la tarde me dijeron que la volvieron a activar, hay muchas fallas del gobierno estatal”, comentó Omar.

Durante la búsqueda de su hija, Omar si ha tenido acercamientos con el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue, pero no ha visto resultado alguno.

“Si hemos tenido reuniones con Diego, y nos promete resultados, pero no hay, creo que estamos de mal en peor, los números de desaparecidos en lugar de bajar van subiendo, no queremos que más familias pasen por el mismo dolor”, señaló.

La definición de toda esta situación para Omar es “un calvario”, pues el tratar de seguir adelante con sus hijos y dejar su patrimonio pese a las adversidades es cada vez más difícil.

“Ha sido un calvario, tuve que dejar mi casa y tengo más hijos, con la perdida de mi hija, la perdida de mi esposa no ha sido fácil, y yo lo que les pido es que hagan algo y no hagan pasar esto a otra gente, no hemos tenido resultados”, expuso Omar.

Omar comparte algunos rasgos de su hija.

“Ella tenía 17 años cuando se la llevaron, ahorita ya tendría 19, es morena clara, de pelo largo y tiene una cicatriz en el parpado y una quemada en el brazo derecho”, puntualizó.

Finalmente, Omar mandó un mensaje a su hija.

“Que no la voy a dejar de buscar hasta encontrarla y me la llevaría lejos de aquí, yo no viviría aquí en Guanajuato, yo me iría”

En caso de tener información sobre el paradero de Johana, te puedes comunicar con el “Colectivo A Tu Encuentro” en redes sociales.