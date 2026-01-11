Observatorio Ciudadano pide no cobrar peaje en la autopista Guanajuato-Silao

Exigen que la vía de cuota sea liberada y convertida en el “Bulevar de la Independencia”

Gabriel Piña11 enero, 2026

Guanajuato, Gto.- El Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCDG) lanzó un llamado a iniciar acciones de resistencia civil, al fijar un posicionamiento público en el que exige libertad de tránsito, trato justo y equitativo para los usuarios de la autopista de cuota Guanajuato–Silao.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el organismo ciudadano manifestó su rechazo al cobro de peaje en esta vialidad, al considerar que afecta de manera directa a miles de personas que diariamente se trasladan entre la capital del estado y el corredor industrial.

En su pronunciamiento, el OCDG demanda la liberación inmediata de la autopista y su reconversión administrativa para transformarla en una vía libre bajo el nombre de “Bulevar de la Independencia”, proyecto que, señalan permitiría una movilidad más justa y digna para la ciudadanía.

El Observatorio recordó que existen antecedentes de carreteras de cuota que fueron liberadas y reconvertidas en vialidades urbanas, como el tramo entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, el cual hoy funciona como una vía sin costo para los usuarios.

“El acceso libre a esta carretera es una demanda social legítima. No se trata solo de movilidad, sino de equidad, desarrollo y respeto a la ciudadanía”, señala el posicionamiento difundido por el OCDG.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a la población a sumarse de manera organizada y pacífica a las acciones de resistencia civil, al tiempo que exhortó a las autoridades estatales y federales a escuchar el reclamo ciudadano y abrir un diálogo que permita dar una solución de fondo a esta problemática.

