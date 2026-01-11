Reportan robo a casa habitación en Colinas del Río

Irapuato, Guanajuato.- Vecinos del fraccionamiento Colinas del Río reportaron un robo a casa habitación, luego de que un sujeto presuntamente ingresara a un domicilio y sustrajera diversos objetos, además de causar daños considerables en los accesos de la vivienda.

De acuerdo con el reporte ciudadano, el individuo forzó y destruyó las chapas del portón y de la puerta principal para poder ingresar al inmueble, aprovechando la ausencia de los propietarios. Tras cometer el robo, fue visto retirándose del lugar a bordo de una motocicleta, cargando una maleta y otros objetos presuntamente sustraídos del interior del domicilio.

Vecinos lograron captar al sujeto en fotografías, las cuales ya circulan como parte de la denuncia, con el objetivo de alertar a la población y facilitar su identificación. En las imágenes se observa al presunto responsable portando una chamarra amarilla y utilizando una motocicleta con caja trasera para transportar lo robado.

El caso al parecer fue notificado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, que ya cuenta con el reporte correspondiente y dará seguimiento para la localización del presunto responsable, así como para el inicio de las investigaciones.