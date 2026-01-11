Fabián Isaías, artesano que vive los prejuicios sobre su aspecto

Irapuato, Guanajuato.- Cada tarde, cuando el sol comienza a bajar, Fabián Isaías acomoda con paciencia sus artesanías en los tianguis y en la zona centro de Irapuato. Collares tejidos en hilo, pulseras, anillos, filigranas y piezas de alambre dan forma a su sustento diario, sin embargo, al terminar la jornada y al dirigirse a casa, es sometido a constantes revisiones policíacas.

Fabián nació en la capital del país y desde hace tres años decidió radicar en Irapuato. El cambio, aseguró, fue positivo: menos tráfico, distancias cortas, una ciudad más tranquila que incluso le permite moverse en bicicleta. “Eso ya no tengo que lidiarlo como en la Ciudad de México”, contó. Sin embargo, esa tranquilidad se ha visto contrastada por una experiencia que se repite con frecuencia: las revisiones policiacas.

Desde inicios de este año, Fabián ha sido detenido en múltiples ocasiones por diferentes corporaciones de seguridad para revisiones de rutina. No habla de una o dos veces, sino de tres, cuatro y hasta cinco revisiones en lo que va del año, particularmente en la zona donde vive, en la colonia Las Heras. “Ha sido algo incómodo, algo agobiante”, relató.

Para él, el motivo parece evidente. Su cabello largo y algunas perforaciones lo colocan, dice, bajo la lupa de una sociedad cargada de prejuicios. “El cabello largo está muy estigmatizado, se asocia con algo malo”, explicó. El artista consideró que su aspecto ha sido un factor recurrente para que las autoridades lo detengan, aunque aclaró que no es el único caso. Amigos, conocidos y personas con vestimenta formal y trabajos establecidos también han pasado por situaciones similares.

Las revisiones, lejos de ser cordiales, han dejado en Fabián una sensación de hostigamiento. Aseguró que no existe una explicación clara del motivo de las detenciones y que la forma en la que se realizan carece de respeto y organización. “Te pueden revisar el mismo día, los mismos elementos, una hora después. No hay comunicación entre ellos”, afirmó.

Aunque entiende que las autoridades argumenten estas acciones como parte de una estrategia para combatir adicciones o delitos, Fabián cuestionó la efectividad de estas prácticas. “En todos lados vemos que eso no se elimina así”, señala, y agrega que la constante repetición de las revisiones termina por afectar la vida cotidiana de quienes, como él, solo buscan trabajar.

A pesar de todo, Fabián no habla desde el rencor. Dice querer pensar que estas acciones buscan un bien mayor, aunque admite que la falta de claridad genera desconfianza. Mientras tanto, continúa con su rutina: fabricar artesanías, venderlas en el centro de la ciudad y resistir, entre hilos y alambres, los prejuicios que lo han convertido en un rostro recurrente para las revisiones policiacas en Irapuato.