“No soy un bot, coronavirus es real”; relata Zambotti enfermedad

Vanessa Zambotti mencionó que tuvo que permanecer sola durante la enfermedad, así para no contagiar a más personas, e incluso tuvo que aprender a inyectarse ella misma.

“Sufrí para respirar, con dolores en el pecho muy fuertes. Me tenía que meter a bañar para bajarme la temperatura, me colocaba trapos con un poco de hielo, porque los grados no bajaban”, dijo.