¿En qué consiste el «toque de queda» impuesto por los hijos del Chapo Guzmán?

En medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, usuarios en redes sociales denunciaron un supuesto «toque de queda» impuesto por narcotraficantes en Culiacán, Sinaloa. Esto para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19.

El video fue publicado en una cuenta de TikTok el pasado mes de abril. En él se escucha a un hombre que va en un automóvil advertir a la población para que no salga de sus casas o tendrá consecuencias por parte de “Los Chapitos”, refiriéndose a los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Se les informa que después de las diez de la noche tienen que estar adentro de sus casas por el coronavirus, si no agarran el rollo los vamos a tablear a la ver…, son órdenes de arriba de ‘Los Chapitos’. No es juego, no estamos jugando’” advierte la voz.