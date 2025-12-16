Ni concierto ni reembolso: “fraude” tras cancelación de Flans y Pandora

Irapuato, Guanajuato.- Fanáticos irapuatenses de Flans y Pandora fueron víctimas de un aparente fraude. En un comunicado donde se anunciaba la cancelación del concierto para el 11 de diciembre en el Lienzo Charro, se especificó que habría un reembolso a los compradores, sin embargo, ni el concierto ni su dinero les ha sido devuelto. Como presunta responsable del “fraude” está la empresa Romo & Asociados Producciones en la que los titulares son Francisco Romo Romo y Óscar Adrián Pérez Espinoza.

Una de las afectadas mencionó que se encuentra en contacto con personas en su situación y a ninguna le han resuelto la devolución. “Ya se metió la denuncia en PROFECO… porque las que íbamos a ir pagamos 5 mil pesos”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, tanto quienes hicieron la adquisición en el recinto como quienes compraron en la página Boletia.com no reciben respuesta. Ella había comprado sus boletos en físico para evitar problemas:

“No están haciendo caso, en taquilla tienen siempre cerrado y dijeron que no. Yo me fui directamente al Lienzo Charro precisamente para no arriesgarme en línea. Todas las que van a ir a hacer ruido tenemos ya nuestra acta de PROFECO”.

Manifestación en el Lienzo Charro

Debido a que llevan varios días tratando de recuperar su dinero, irán a manifestarse en la taquilla del Lienzo Charro a las 7 de la tarde este 16 de diciembre. El propósito es que se difunda la problemática, alertar y obtener su reembolso.

Sin devolución de dinero por boletos en las 4 ciudades canceladas

Además de Irapuato, Veracruz, Campeche y Morelia han reportado una falta de solución. Las agrupaciones se deslindan de la presunta estafa, mientras que el servicio al cliente de Boletia no responde. De igual manera, la empresa Romo & Asociados sigue activa, anunciando eventos en diversos estados.