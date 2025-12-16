Entre gritos y reclamos de manifestantes, autorizan deuda de 8 mmdp

Guanajuato, Guanajuato.- Los gritos y reclamos y productores y habitantes de Acámbaro, Salvatierra, Jerécuaro, Coroneo y otros municipios no impidieron la aprobación de deuda pública para 2026: 4 mil millones de pesos para el proyecto del Acueductos Solís-León y se ejercerán por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El dictamen fue aprobado con el voto en contra de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su aliada del Partido del Trabajo.

En la sesión también avalaron autorizar la adquisición de un segundo financiamiento, también por 4 mil millones de pesos que se destinarán exclusivamente a proyectos de inversión pública productiva en los siguientes rubros:

Rubros Montos Programa para optimizar la infraestructura y el equipamiento educativo $ 150,000,000 Programa de infraestructura para el desarrollo social y sostenible $1,200,000,000 Programa de infraestructura de movilidad para el desarrollo regional $ 800,000,000 Programa de inversión pública productiva para el campo $ 700,000,000 Programa para el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento para la atención médica $ 500,000,000 Programa de infraestructura y equipamiento para la seguridad y protección ciudadana $ 650,000,000

En la zona de público, un grupo de unas 150 personas manifestantes desplegó viniles y pancarta contra el proyecto del acueducto. La bancada morenista, por su parte, hizo lo propio.

El panista Víctor Manuel Zanella Huerta presentó el dictamen y planteó el argumento de necesidad de endeudamiento y de factibilidad para pagar deuda: “no para gastar sino para invertir en lo que más le duele a la entidad: el agua, el campo, la seguridad, la salud y la educación”.

La gritería en su contra aumentó cuando dijo que el acueducto es un proyecto hídrico que forma parte de una estrategia completa, que combina la tecnificación del riego en el distrito 011, la construcción del acueducto Solís y el saneamiento del Río Lerma para proteger el campo y asegurar el agua de las familias.

La estridente Hades Berenice Aguilar Castillo dijo que en Guanajuato ya se deben más de 9 mil millones de pesos y que se pagan mil millones en intereses de deuda: “mismos que se pueden destinar a otras causas como lo es la pensión universal de las personas con discapacidad”.

Pidió reducción de salarios de funcionarios: “82 personas que tienen más ingresos que la presidenta de la República” y “que se deje de gastar en los privilegios y gastos innecesarios que no benefician al pueblo”.

El panista Juan Carlos Romero Hicks trató de persuadir a las personas manifestantes y remarcó que el proyecto del acueducto es tanto federal como estatal y cuestionó que en la obra intervenga el ejército mexicano.

El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor consideró innecesaria la deuda: el estado contará con 123 mil 331 millones de pesos, que son 10 mil millones de pesos más que el año anterior, dinero de procedencia federal.

Fue entonces cuando el panista José Erandi Bermúdez Méndez pasó a responder las exigencias de las personas manifestantes: aclaró que el acueducto es “poible”, pero que se requiere un estudio de viabilidad. Cuestionó que el agua sirva para surtir a una ciudad como León, que requiere una gran cantidad de agua para la curtiduría y para los desarrollos inmobiliarios de lujo, por lo que demandó a ese municipio optimizar su industria y sus asentamientos, porque mientras en unos se busca agua para construcciones de lujo, hay zonas populares donde se carece del líquido.

Finalizó al recordar la deuda que ha adquirido el gobierno federal y el doble discurso al decir que apoyan el campo, pero no les han terminado de pagar los subsidios.

Fue ahí donde brincó la banca morenista: Plásida Calzada Velázquez advirtió que no es necesario el endeudamiento, debido a que la entidad contará con 10 mil millones de pesos más que al año anterior proveniente de la federación; Carlos Abraham Ramos Sotomayor argumentó que no se debe confundir con la deuda pública federal porque es administrada con prudencia, honestidad y compromiso con el pueblo de México.

La panista Karol Jared González Márquez les dijo que el gobierno federal acababa de autorizar un endeudamiento de casi 2 billones de pesos para el ejercicio 2026 y que ahora se deben 20 billones de pesos.

El morenista David Martínez Mendizábal dijo que el proyecto del acueducto no es para favorecer a las colonias marginadas de León y que el líquido es acaparado por ciudadanía de nivel socioeconómico alto.

Agotado el debate, el dictamen fue aprobado por mayoría de votos, con el quorum de las dos terceras partes, para que se autorice el endeudamiento.

No a deuda en Abasolo

Asimismo, se desecharon los dictámenes para que el Ayuntamiento de Abasolo contratara financiamientos, ambos con plazo para pagar de 10 años. El primero hasta por la cantidad de 22 millones 508 mil 589 pesos 81/100 M.N y el segundo hasta por la cantidad de 29 millones 422 mil 106 mil pesos 39/100 M.N. para destinarlos a diversos proyectos de inversión pública productiva. Si bien la mayoría panista votó a favor, al no alcanzar la mayoría de votos requerida, el voto fue en sentido negativo.