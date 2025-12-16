Listos los platillos para la Navidad en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Con el objetivo de llegar mejor preparadas a la cena navideña de este año, un grupo de mujeres cueramarenses concluyó con éxito un curso de cocina navideña, donde aprendieron a elaborar una amplia variedad de platillos tradicionales y contemporáneos para compartir en familia durante las fiestas decembrinas.

El curso estuvo a cargo del chef Servando Adrián Gutiérrez Flores, quien explicó que la capacitación constó de cinco sesiones de cuatro horas cada una, en las que las participantes aprendieron a preparar cenas completas. “En cada sesión elaborábamos distintos platillos: ensaladas, proteínas, pastas y sus acompañamientos, como panes, cuernitos, bollos, pan austriaco y pan de corteza dura, todo pensado para las cenas navideñas y las fiestas decembrinas”, detalló el chef.

Durante el taller, las alumnas aprendieron a cocinar cinco tipos diferentes de carnes, cinco pastas, cinco ensaladas y cinco variedades de pan, lo que les permitirá ofrecer menús variados durante esta temporada. “Cada clase era una cena diferente”, destacó.

Además del aprendizaje culinario, el curso estuvo cargado de recetas tradicionales con un fuerte valor familiar, ya que varios de los platillos enseñados forman parte de la herencia gastronómica del chef. Uno de los más representativos fue el lomo almendrado en chile guajillo con espagueti blanco, receta de su abuela Antonia Zavala, originaria de Pénjamo, que marcaba las celebraciones navideñas en su familia.

“Son recetas que aprendí desde pequeño, tanto de mi abuela como de mi mamá, y que con el tiempo hemos ido adaptando, pero conservando la tradición”, compartió Servando Gutiérrez, quien señaló que también se trabajaron platillos como rollos rellenos de verduras, pastas y ensaladas típicas de la temporada.

Con este curso, las mujeres de Cuerámaro no solo fortalecieron sus habilidades en la cocina, sino que también rescataron sabores tradicionales que formarán parte de sus mesas en esta Navidad, fomentando la convivencia familiar y el valor de la cocina como herencia cultural.