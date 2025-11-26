CANCELADO: Show de Pandora y Flans en Irapuato por falta de pago

La presentación en el Lienzo Charro el 11 de diciembre se anuló debido a causas ajenas a las artistas como Infracciones en los contratos y falta de pagos

Redacción Notus26 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La presentación del “+ INESPERADO TOUR PANDORA & FLANS” en Irapuato el 11 de diciembre en el Lienzo Charro fue cancelada. La falta de pagos e incumplimiento de contratos, según se anunció, llevó a anular algunos conciertos como en Veracruz, Campeche, Irapuato y Morelia, una decisión tomada por motivos ajenos a las miembros de las agrupaciones.

En el comunicado, se hace responsable al promotor Francisco Romo Romo de Romo & Asociados Producciones, que se encargaba de las fechas de dichas ciudades por parte de Óscar Adrián Pérez Espinoza. El reembolso de los boletos se gestionará directamente con Boletia.com y los incumplimientos al respecto también corresponderían al promotor.

Anteriormente, los precios se fijaron en:

VIP $3,000

Diamante $2,500

Oro $1,600

Plata $1,200

“Lamentamos profundamente esta situación y expresamos nuestro respeto y gratitud hacia el público que adquirió los boletos para vivir una experiencia artística de calidad.

La prioridad es siempre la audiencia y garantizar que cada fecha se lleve a cabo bajo lineamientos profesionales y conforme a lo prometido”, se anunció.

