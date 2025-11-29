Municipio quería quitar a los comerciantes fuera del estadio del Irapuato

Momentos antes del duelo entre Irapuato y Jaiba Brava, comerciantes denunciaron que personal municipal intentó retirarlos para cobrar cuota; la presidenta del Club Irapuato intervino

Gabriel Piña29 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- A unas horas de que iniciara la final de ida de la Liga de Expansión entre el Club Irapuato y la Jaiba Brava, un incidente ajeno a lo deportivo generó tensión a las afueras del inmueble.

De acuerdo con testimonios de comerciantes y del propio club, personal del municipio habría acudido con la intención de retirar a los vendedores ambulantes instalados en los alrededores del estadio, presuntamente por instrucciones del director de Mercados, Gerardo Venegas.

Los comerciantes señalaron que el objetivo era cobrarles una cuota para permitirles operar durante el evento. Sin embargo, la intervención de la licenciada Selomit, presidenta del Club Irapuato, detuvo el proceso.

La directiva del club habría argumentado que dicha área no corresponde a vía pública, sino a propiedad privada vinculada al estadio, sustentado según expuso en la documentación y escrituras del inmueble.

Selomit también se comprometió a cubrir cualquier pago correspondiente sin perjudicar a los comerciantes, reiterando que el operativo municipal carecía de fundamento legal en ese punto específico.

El incidente generó inconformidad entre los vendedores y molestias entre aficionados que llegaban al partido, aunque no pasó a mayores. Hasta el momento, el municipio no ha emitido una postura pública sobre lo ocurrido.

