Evacúan Walmart León por presunta fuga de gas

Al parecer, personal de SAPAL perforó un tubo de gas mientras realizaban labores, al menos 200 personas se encontraban dentro de la tienda

Redacción Notus29 noviembre, 2025

León, Guanajuato.- El Walmart de la colonia San Miguel de Rentería en León fue evacuado luego de que personal de SAPAL, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, al parecer, dañaran una tubería de gas mientras realizaban labores. Al menos 200 personas fueron reubicadas para evitar percances.

De acuerdo con los primeros reportes, no hubo personas afectadas. El cuerpo de bomberos y protección civil acudieron para apoyar en el incidente, además de la empresa de gas Naturgy. Al parecer, como parte del protocolo, se rompió un ducto de agua a fin de amortiguar la presencia de gas en el ambiente.

Por el momento, suspendieron el servicio de la tienda departamental y recomendaron evitar el tránsito a la zona.

