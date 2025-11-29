Guanajuato: más de mil sentencias y vinculaciones por delitos contra mujeres

Guanajuato.- En el marco de las acciones para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato reitera que la defensa de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes no se detiene.

Cada acción, cada investigación y cada resolución judicial refleja un compromiso indeclinable con su seguridad, su dignidad y su derecho a vivir libres de violencia. Del 1 de enero al 25 de noviembre de 2025, los resultados obtenidos muestran que en Guanajuato hay una ruta clara para combatir la violencia contra las mujeres, porque se investiga con rigor y se combate con determinación.

En materia de feminicidio, se han logrado 16 sentencias condenatorias en juicio oral y 27 en procedimiento abreviado, además de 71 vinculaciones a proceso. Son 114 decisiones judiciales que representan verdad, justicia y un mensaje contundente de cero tolerancia a quienes atentan contra la vida de las mujeres.

En los delitos sexuales como abuso, acoso, hostigamiento, violación e incesto, el trabajo especializado ha permitido obtener 38 sentencias condenatorias en juicio oral, 272 sentencias a través de procedimientos abreviados y 679 vinculaciones a proceso. Esto significa 989 resoluciones judiciales encaminadas a proteger a mujeres, niñas y adolescentes frente a agresiones que vulneran de manera profunda su integridad y su libertad.

La labor en materia de desaparición también es permanente. En este periodo, se reportaron 1,279 mujeres como desaparecidas, de las cuales 1,150 han sido localizadas gracias a la coordinación entre áreas de investigación, análisis, búsqueda y atención a víctimas. En cuanto a acciones judiciales por desaparición, se obtuvo una sentencia condenatoria y dos vinculaciones a proceso.