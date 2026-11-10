Muere joven atropellada en Irapuato; piden apoyo para gastos médicos

Irapuato, Guanajuato.– Diana Paulina fue atropellada por un automovilista junto con otras 4 personas. La irapuatense perdió la vida poco después y su familia solicita ayuda para cubrir los gastos médicos debido a que, al parecer, se tiene un adeudo de más de 80 mil pesos en la clínica donde fue internada.

El sábado 7 de noviembre, 5 motociclistas fueron impactados por un vehículo sobre la avenida Guanajuato. Entre ellos, se encontraba Diana Paulina Márquez Ramírez y su novio Ángel Diego, quién está grave. De acuerdo con la madre del joven, ya van 3 víctimas fallecidas.

Ella fue trasladada a la clínica santa Teresa ya que aparentemente no había cirujanos disponibles ni servicio de emergencias disponible en el hospital de Irapuato. En su diagnóstico se encontraba una fractura de cráneo y le amputarían la pierna izquierda; murió el 8 de noviembre.

Jackeline Hernández, madre de Ángel Diego, señaló que él “está internado en el hospital general de Irapuato. Tiene fractura en tórax, hemorragia interna, perforación de pulmón y 2 costillas rotas. Los gastos por el momento están cubiertos”.

Sin embargo, la familia de Diana Paulina tiene un mes para liquidar la cuenta.

“Hay una persona que donará el féretro y será velada en calle 2da privada José Hurtado núm. 36, col. Álvaro Obregón a partir de las 6 de la tarde. Por favor, con el corazón en la mano, ésta familia necesita de mucho apoyo. Las donaciones las pedimos a la cuenta de Karla Márquez Ramírez, Banco Santander, 55 79 10 03 96 06 07 15. Directamente a la cuenta de la familia de Diana. Pueden comunicarse con su hermana Karla en el teléfono 462 257 09 03. La unión hace la fuerza y de verdad, ésta familia nos necesita”, compartió en redes.