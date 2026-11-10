UG es sede de la Olimpiada Nacional de Biología

Guanajuato, Guanajuato.- Comenzó, en la Universidad de Guanajuato (UG), la XXXVI Olimpiada Nacional de Biología, que concluirá el próximo 11 de noviembre con la premiación de las y los ganadores, quienes representarán a México en la Olimpiada Iberoamericana de Biología.

La Olimpiada Nacional de Biología es organizada por la Academia Mexicana de Ciencias con el propósito de promover el interés por las ciencias naturales entre estudiantes de nivel medio superior, así como identificar jóvenes talentosos e impulsar su formación en esta área del conocimiento.

En representación del Rector del Campus Guanajuato, Dr. Martín Picón Núñez, el Secretario Académico del mismo, Dr. Artemio Jiménez Rico, dirigió un mensaje a las y los participantes, provenientes de 19 delegaciones del país, donde recordó que la primera competencia, la más importante, ya la habían ganado: superar sus propios retos.

Destacó que cada una y cada uno de ellos llegó a esta etapa tras haber sido seleccionado entre las y los mejores estudiantes de sus estados y que, ahora, enfrentan un nuevo desafío que contribuirá a su crecimiento académico y personal.

Asimismo, reconoció la labor de quienes hicieron posible esta contienda académica y expresó sus deseos para que prevalezca una competencia sana, además de ser este el inicio de una trayectoria llena de logros y satisfacciones.

Por su parte, el Director de la División de Ciencias Naturales y Exactas (DCNE), Dr. Héctor Hernández Escoto, ofreció la bienvenida a las y los jóvenes participantes, a quienes invitó a mantener siempre vivo su entusiasmo por la ciencia, el conocimiento y el aprendizaje.

También agradeció al profesorado por su labor en la formación de vocaciones científicas, al acompañar a estudiantes que, en el futuro, contribuirán a la solución de los grandes retos que enfrenta la sociedad.

Durante la ceremonia, estuvo presente la estudiante Kassandra Palafox Rebollo, originaria de Tijuana, Baja California, quien obtuvo la medalla de plata en la XIX Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB) 2026, tras clasificarse mediante su participación en la XXXV Olimpiada Nacional de Biología.

La joven compartió un mensaje de aliento con sus compañeras y compañeros, a quienes exhortó a disfrutar la experiencia y dar lo mejor de sí. Asimismo, habló de la satisfacción y el orgullo que representa participar en esta competencia, así como el privilegio de convivir con estudiantes que destacan por su talento y disciplina.

De igual manera, la Coordinadora de la Olimpiada Nacional 2026 y representante de la Academia Mexicana de Ciencias, Dra. María Cristina Revilla Monsalve, coincidió en que todas y todos los participantes llegan a esta etapa como ganadores(as), tras haberse distinguido en las competencias estatales.

Recordó que la Olimpiada Nacional de Biología cumple 36 años de trayectoria y fue concebida por la Academia para fomentar el conocimiento de las ciencias biológicas, identificar jóvenes con interés en esta disciplina y apoyarlos mediante diversos proyectos y oportunidades de desarrollo.

Explicó que uno de los objetivos fundamentales es que las y los estudiantes reconozcan sus capacidades y talento, se asuman como triunfadores y establezcan redes de amistad e intercambio académico.

Destacó también que esta es la segunda ocasión en que la Olimpiada se realiza en Guanajuato gracias a la anfitrionía de la UG. En esta edición, participan 19 delegaciones y 75 estudiantes, de los cuales cuatro integrarán las selecciones que representarán a México en las olimpiadas Internacional e Iberoamericana de Biología.

“Es un orgullo encontrarnos con quienes serán las y los futuros científicos, investigadores y líderes del conocimiento en nuestro país”, expresó.

En el presídium, estuvieron el Jefe de Vinculación en Educación Media Superior de la SEG, Lic. Ernesto Jahaciel Gómez Mares; el Director del Colegio del Nivel Medio Superior de la UG, Dr. Juan Antonio Sánchez Márquez, y la Secretaria Académica de la DCNE y delegada estatal de la Olimpiada Nacional de Biología, Mtra. Juana López Godínez.