Arranca construcción del puente en Calzada de Guadalupe en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el banderazo oficial por parte de autoridades municipales y estatales, dio inicio la construcción del paso superior vehicular en la Calzada de Guadalupe, una obra estratégica de infraestructura orientada a resolver uno de los puntos de mayor congestión vial en la zona sur de la ciudad.

El proyecto, que facilitará el tránsito continuo de más de 13 mil vehículos sobre las vías del ferrocarril, representará una inversión estatal de 349 millones de pesos y se suma al programa de obra pública impulsado en la entidad.

Durante el arranque, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, explicó que la consolidación de los trabajos requirió gestiones previas con Ferromex para la liberación de los derechos de vía, así como la inversión municipal de cerca de 50 millones de pesos destina al proyecto ejecutivo.

“Esta obra permitirá resolver uno de los puntos de conflicto más críticos en la movilidad del sur de Irapuato. Es un puente pensado para todas y todos, integrando peatones, ciclovías, accesibilidad universal y la habilitación de áreas verdes y deportivas bajo la estructura”, puntualizó la alcaldesa.

Alfaro García detalló el impacto logístico de la zona, por donde cruzan en promedio 48 trenes de carga al día —aproximadamente uno cada 30 minutos—, generando interrupciones de 3 a 8 minutos en el tráfico vehicular y afectando los traslados hacia centros escolares, laborales y comerciales.

Infraestructura con enfoque integral

Por su parte, la gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que la ejecución de la obra forma parte del plan de infraestructura en la entidad y reconoció el respaldo del Congreso del Estado para la aprobación del financiamiento correspondiente.

Respecto a las especificaciones técnicas, el secretario de Obra Pública del Estado, Juan Pablo Pérez Beltrán, precisó que la intervención contempla:

Rampas de acceso y carriles laterales.

Paso elevado peatonal, banquetas y ciclovía.

Alumbrado público y señalización vial.

Reubicación de redes de agua potable, drenaje, electricidad y gas natural.

Con estas acciones, la administración local y estatal buscan agilizar los tiempos de traslado, mejorar la conectividad urbana y garantizar pasos seguros para peatones y ciclistas en el municipio.