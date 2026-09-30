Anuncia Samantha Smith nueva clínica en el sur de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Desde las cuatro de la tarde el tránsito vehicular se empezó a poner pesado. La causa: Samantha Smith rendía su informe de gobierno. El acarreo fue espectacular y Samantha enseñó el músculo en el Auditorio de la Colmena lleno ante la Gobernadora, Libia García y el diputado Juan Carlos Romero Hicks, aspirante ser candidato a la presidencia municipal para relevarla en lo que pretenden no sea una “elección consecutiva”, como eufemísticamente se llama a la reelección. Ahí estaba Mauricio Tabe Echartea, presidente de alcaldes del Partido Acción Nacional, a quien llamó su “padrino”. En otras palabras. Samantha dijo “no me den por muerta”.

Y es que el acarreo, del que responsabilizan como orquestador a Ludovico Mata, presidente del Consejo General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) fue tal que la zona sur colapsó. Salir de ella implicó unos 20 minutos; llegar desde el centro o desde la autopista, implicaba 45 minutos o más. Decenas de autobuses y coches con personas “movilizadas” congestionaron aún más la zona.

La presidencia municipal publicó mensajes para que colonos de Manantial, Villas de Guanajuato, Mártires del 23 de Abril y otros, acudieran al lugar.

Adentro, luces y música estilo antro se mezclaron con tambores, matracas y portando hasta pulseras con luces, Smith presentó cifras de su segundo año de gobierno.

A pesar de que en su administración van 51 personas asesinadas, Samantha dijo que en el último año hubo una disminución del 81.8% en los homicidios. También dijo que las atenciones por violencia de pareja habían disminuido en un 15.6%.

En salud, habló del nuevo consultorio médico gratuito de la Ex Estación del Ferrocarril y anticipó una nueva unidad médica de rehabilitación en la zona sur.

En Obra Pública, destacó la inversión de 400 millones de pesos en obra y 390 kilómetros mejorados durante su gobierno; así como 20 millones de pesos en espacios multideportivos.

La directora de Obra Pública, Maura Rangel Aguilar, se quejó de que ya no hay aportación de recursos federales, pero que, con el apoyo del Gobierno Estatal, “se logran bajar recursos”.

En servicios públicos, destacó la incorporación de 64 comercios a la recolección especializada y el retiro de más de 24 toneladas de cableado.

En materia turística, aseguró una derrama económica de 3 mil 700 millones de pesos. Informó también que este año comenzará la rehabilitación del Cine Guanajuato, en colaboración con Grupo Salinas.

Cada participación era motivo de música, matracas y porras, lo que hizo que un sector se hartara y tratara de salir, hecho que fue impedido por los guardias. Tuvieron que esperar hasta el final.

La “elotiza” de hace unos días y este “informe” popular son vistos por la comentocracia local como demostración de fuerza y de que el defensor de la Patria, la Familia y la Libertad que se supone será el “bueno”, no la tiene segura.

Reconocen como justos reclamos de estudiantes

Por la mañana del martes se realizó una sesión de Ayuntamiento virtual, en la que se aprobó por unanimidad de votos cambiar la sede para una Sesión Solemne que hará el pleno desde el Edificio Central de la Universidad de Guanajuato con motivo del 199 aniversario de la enseñanza del Derecho.

El tema fue aprovechado por el regidor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Víctor Larios Ulloa para aludir al grupo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato que protestan contra abusos policiales en contra de sus compañeros.