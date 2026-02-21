Morena respalda a alcaldesa de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El Secretario general de MORENA, Jesús Ramírez Garibay se reunió con la alcaldesa de Pénjamo Yozajamby Molina para respaldar el trabajo que ha realizado en el municipio.

Hay que señalar que el síndico, Ramiro Zaragoza lleva tiempo denostando las acciones del gobierno municipal y ha dicho que él si es de Morena; en sesión de ayuntamiento lo llamaron ignorante.

“Me reuní con Yozajamby Molina, Presidenta Municipal de Pénjamo, Guanajuato, con quien platicamos de los avances y logros en el municipio que gobierna; así como los retos y desafíos que aún enfrenta.

Quiero expresarle a mi amiga la Presidenta Municipal, que cuenta con el apoyo de la Secretaría General de morena, para que el movimiento de la cuarta transformación que ha emprendido en su municipio se consolide y perdure por muchos años más”, escribió el secretario general morenista.

Hay que hacer mención que Ramiro Zaragoza de manera reiterada habla en doble sentido en sus programas por redes sociales sobre la actuación del gobierno del que forma parte.

En la última sesión lo invitaron a qué denuncié formalmente y no solamente lo haga en redes, al señalar que lo peor de la corrupción es haber tomado un cargo del que no conoce nada.