Romero Hicks critica gestión de festivales de Samantha Smith

Guanajuato, Guanajuato.- Desde el caos generado por el Festival de la Muerte, cuando tanto la subterránea como otras calles quedan bloqueadas, las críticas al gobierno municipal fueron constantes. Lo hicieron opositores y ciudadanos: ahora lo hacen también sus correligionarios panistas.

El diputado local Juan Carlos Romero Hicks, quien se ha sumado a las voces que exigen revisar la concesión de la autopista a Silao, esta vez expresó su postura respecto al colapso que sufrió la ciudad el pasado fin de semana:

La autoridad municipal carece de humildad, prudencia, inclusión y prever soluciones alternativas, declaró ante medios locales. Agregó: “la economía de la ciudad no puede estar por encima de la movilidad, que es un derecho humano de los capitalinos”.

El exgobernador panista de Guanajuato fijó así su postura al opinar del colapso vial del pasado sábado con el destejo de Día del Amor y la Amistad y el domingo, para efectuar un maratón en calles del centro histórico y gran parte de la cañada. Romero Hicks dejó de lado que Samantha Smith es de su mismo partido:

“Ahogar la ciudad no es una opción, por decirlo de manera directa. Se tienen que buscar opciones alternativas complementarias; la libertad termina cuando yo invado el derecho de otra persona y eso es lo que esperamos para un régimen de la mejor convivencia”.

Consideró que tanto la movilidad como el desarrollo económico son derechos humanos y no hay que verlos uno sobre el otro; sin embargo, reconoció que la movilidad se ha deteriorado en los últimos años, pese a ser uno de los temas de mayor relevancia para los capitalinos.

Respuesta de Samantha

La presidenta municipal Samantha Smith respondió: dijo que respeta todas las opiniones y reiteró que las decisiones del gobierno municipal se toman con base en el bienestar de las familias guanajuatenses.

El desarrollo económico y la movilidad deben planearse de manera conjunta para asegurar un crecimiento ordenado, añadió y explicó que cada evento realizado en la capital cuenta con un plan operativo previo en materia de movilidad, lo que permite implementar ajustes temporales para facilitar la circulación y garantizar el funcionamiento cotidiano para habitantes y visitantes.

Habló de reuniones de coordinación con distintos sectores, entre ellos el de bares y cantinas, donde se acordó fortalecer la vigilancia para evitar el acceso de menores de edad, implementar puntos violeta y aplicar protocolos enfocados en la protección de mujeres y jóvenes. Estas medidas buscan mantener espacios seguros y fomentar una convivencia responsable.

Puso como argumento a favor de los eventos el incremento en la ocupación hotelera y la actividad en establecimientos turísticos, que se traduces en empleos e ingresos para la población local. El objetivo de la administración municipal es mantener un punto de equilibrio entre el dinamismo turístico y la calidad de vida de quienes habitan la ciudad, concluyó.

Otras voces

En el tema de la autopista y la movilidad, las voces críticas han provenido del diputado morenista Ernesto Millán, del emecista Rodrigo González Zaragoza y en menor medida del panista Erandi Bermúdez. A ellas se ha sumado la de Romero Hicks.

Cada vez es más frecuente que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo mande representantes a las actividades que realiza el municipio y que involucran al estado.