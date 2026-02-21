Zoológico de Irapuato ofrece paquetes educativos para visitas escolares

Irapuato, Guanajuato.- El Zoológico de Irapuato cuenta con paquetes especiales dirigidos a visitas académicas y escolares, con el objetivo de ofrecer a estudiantes un espacio de recreación y aprendizaje avalado como territorio educativo por la Secretaría de Educación de Guanajuato.

Isabel Buenrostro, representante del zoológico, informó que estos paquetes buscan acercar a niñas, niños y jóvenes al conocimiento sobre los animales y el cuidado del medio ambiente mediante actividades didácticas y recorridos guiados.

El paquete básico incluye acceso general al zoológico, una porción de alimento para interactuar con algunos animales durante el recorrido y un paseo en el trenecito. Por su parte, el paquete dinámico agrega una plática impartida por médicos veterinarios, quienes explican la importancia del cuidado ambiental y presentan algunos ejemplares, además de realizar una sesión de preguntas y respuestas con los estudiantes.

También se ofrece el paquete aventura, que incluye actividades como la tirolesa, y el paquete extremo, que integra tanto la plática educativa como el acceso a la tirolesa.

De acuerdo con personal del zoológico, todos los paquetes cuentan con descuentos especiales para grupos escolares, como parte de su enfoque educativo. Las visitas académicas están dirigidas a grupos de al menos 30 personas y deben programarse con anticipación.

Las visitas escolares pueden realizarse de martes a sábado, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, mediante reservación previa.