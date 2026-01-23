Carlos Abraham Ramos: Diputado de MORENA y sus “méritos”

Irapuato, Guanajuato.- Carlos Abraham Ramos Sotomayor, pasó de “vendedor” a coordinar a una diputada de MORENA y luego ser legislador. El irapuatense ha mostrado en sus redes sociales que tiene más de 5 millones de visualizaciones, aunque sería apacible saber si esos números de qué le sirven, porque si tuviera ese “empujé” casi todos los guanajuatenses sabrían quién es y qué ha hecho.

Actualmente Carlos Abraham Ramos es diputado de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato por el Distrito 12 de Guanajuato y al parecer busca ser candidato a presidente municipal de Irapuato.

En la página del Congreso de Guanajuato indica en su currículum que es pasante de Ingeniero Agrónomo en horticultura 2008-2012, es decir, no terminó la universidad, aunado a que en su formación profesional solamente señala que fue coordinador Estatal de la Diputada Local Alma Alcaraz Hernández 2021-2024, instructor Comunitario en CONAFE 2006-2007, capacitador tutor en CONAFE 2007-2008.

Al igual agrega “Soy un joven comprometido con su familia y su gente. Los valores son mi esencia como persona y es lo que me distingue”, aunque no señala a qué se dedicaba fuera de la política, solamente que era vendedor de pollo, pero no dice si era el dueño de alguna pollería o negocio relacionado.

“Así como hace un año pedí el voto en el Tianguis de la Lagunilla en Irapuato, hoy regreso a dar cuentas y demostrar resultados”, dice el diputado.